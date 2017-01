Los 'mini-príncipes' ingleses apuestan por la moda española

Que la moda española está de moda es algo de lo que no hay ninguna duda. O si no que se lo pregunten a la duquesa de Cambridge, que siempre que tiene que acudir a una celebración importante elige para sus hijos, el príncipe Jorge y la princesa Charlotte, ropa confeccionada y diseñada en España.



La última ocasión ha sido hace unos días, cuando toda la familia acudió al tradicional servicio religioso de Navidad, acompañados del resto de parentela, a excepción de la reina Isabel,En la cita religiosa todos los ojos se dirigieron al pequeño Jorge, el tercero en la línea de sucesión al trono, que lucía un precioso abrigo de la española Pepa & Co, que nada más aparecer en los medios de comunicación, se agotó en cuestión de minutos en su web.Pero esta no es la única ocasión en la que los hijos de Guillermo y Catalina se han inclinado por moda española. Así lo hicieron con motivo de otra fecha muy especial:quería celebrar su noventa cumpleaños rodeada de todos sus nietos. Para tan famosa imagen, obra de la conocida fotógrafa Charlotte de Cambridge estrenó vestido, con culotte a juego, de la firma española m&h , especializada en la moda infantil y de bebé.Según los expertos en moda, la prenda en cuestión corresponde a la colección de otoño-invierno y costabaUn vestido que las mismas fuentes aseguran que fue adquirido por la niñera española de los hermanos Cambridge,quien regaló a la pequeña Charlotte esta prenda y otra similar con la que posó en su primer retrato en solitario.En la foto del noventa aniversario, también su hermano mayor, el príncipe Jorge, viste moda infantil 'made in Spain'. En concreto, llevaba una chaqueta de lana azul marino con greca en gris, de la colección otoño invierno deAzul también fue el conjunto con el que el pequeño posó junto a las puertas del hospital donde su madre dio a luz a su hermana. Allí, se pudo ver el coqueto conjunto en tonos azules marinos, con calcetines a juego, que lucía el pequeño, que entonces contaba con 20 meses de edad. Unas prendas que fueron adquiridas en la tienday propiedad de una diseñadora española.Pequeños ejemplos de la pasión de los príncipes ingleses por la moda elaborada en España.