La reprimenda de un profesor a sus alumnos suspensos se convierte en 'trending topic'

Pablo Poó Gallardo es un profesor interino de Lengua y Literatura en Secundaria, que en los últimos días se ha convertido en un removedor de conciencias gracias a su "Carta para mis alumnos suspensos", que puede verse en su canal de Youtube y que se ha convertido en viral en pocos días.



Una carta en la que les dice a sus pupilos, piensa que tu futuro depende en gran parte de lo que hagas ahora". Una larga y dura misiva que es el resultado de todo lo que lleva viendo en su periplo laboral por diferentes centros educativos,Pablo ha conocido y enseñado a chicos de las provincias dey a todos ellos les dicen que "la vida no tiene nada que ver con la burbuja utópica en la quePara concienciarles de todo esto, Pablo ha escrito su historia en un ensayo,en el que, con mucho humor y también mucha acidez, cuenta su experiencia como docente.En su "Carta a mis alumnos suspensos", que ha llamado la atención de miles de padres, profesores y alumnos, recuerda las conversaciones que ha tenido con sus alumnos y sirva este párrafo como ejemplo:"Siempre me preguntas lo mismo: "o "¿Para qué quiero estudiar Lengua si voy a ser peluquera?". No sabes nada de la vida; y no lo sabes porque lo tienes todo. A pesar de que en casa no entra mucho dinero, nunca te ha faltado de nada, porque tienes unos padres que se parten el lomo por ti para que, precisamente, nada te falte: tienes tu móvil, tus sudaderas un tanto horteras, te pagan tus botellones, tus videoconsolas. De puta madre todo.. La vida es una putada; y no te espera, no te comprende y no te hace recuperaciones. ¿Crees que cuando vayas a echar una beca fuera de plazo te van a aceptar la solicitud? Aquí puedes traer la autorización para una excursión cuando te salga del alma, hasta te la cogemos en la misma puerta del bus: pobrecito, no se vaya a traumatizar. ¿Crees que si no llegas a la nota media del ciclo que quieres estudiar vas a entrar por tu cara bonita?En su dura misiva, el profesor les recuerda a sus alumnos queCuando seas mayor de edad les vas a importar un pimiento: "Hicimos todo lo que pudimos, adaptamos las asignaturas que no aprobaba, firmamos compromisos educativos por su mal comportamiento, le hicimos rellenar cuatrocientas doce fichas de reflexión... no entiendo qué pudo pasar". Pasó que menos prepararos para la vida, hacen con vosotros de todo; y luego, en tu ciclo, cuando te pongan un examen de más de dos temas, no vas a tener genitales de aprobarlo. No porque seas tonto, sino porque no te hemos enseñado a estudiar, ni a esforzarte, ni a pensar.Pero los que quisieron hacerte feliz hasta los 16, hicieron todo lo que pudieron, no vayas a pedirles cuentas. Estarán liados con otra generación".En contra de lo que pudiera parecer,que este profesor resume de eta manera: "Siéntete mal por no haber aprobado, piensa que tu futuro depende en gran parte de lo que hagas ahora. Y, a partir de enero, vas a venir aquí a dejarte la piel: vas a dejar de dormir en clase y pensar que no puedes solo porque no lo intentas; vas a demostrar que no necesitas que te bajemos el nivel, porque sabes que tienes capacidad de sobra.No ahora, seguramente te sacarás el título. Lo sabes tú y lo sé yo. P