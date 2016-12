Cómo compensar los excesos navideños sin 'dietas milagro'

Las comilonas navideñas y las preliminares de empresa han pasado factura a buena parte de los españoles, que se plantean cómo "limpiar" su cuerpo en tiempo récor, pero los expertos coinciden en que las dietas milagro no son la solución y que lo prioritario ahora es seguir una alimentación saludable.



"El ayuno no es la solución para contrarrestar los atracones de estas fiestas navideñas", según los expertos en nutrición., tal y como apunta la doctora María Amaro,, sin saltarnos ninguna comida, es decir cinco, y disminuyendo las calorías".Primero, el desayuno., según Amaro, directora de la clínica de nutrición Feel Good,. Kiwi y naranja son buenos aliados, pero también lo pueden ser lácteos desnatados para recuperar la flora intestinal y, si no se puede evitar el pan, que sea integral que aporta fibra y ayuda al tránsito intestinal.; será necesario beber al menos dos litros diarios de agua y el primer vaso en ayunas y fría. Es aconsejable beber alguna infusión, sobre todo té verde, que es diurético y laxante.como la manzana -con piel mejor porque es depurativa- oYa: "son hipocalóricos y diuréticos y ayudan a eliminar todos los líquidos acumulados". Así, se reducirán calorías y más al horno o la plancha, pero también si se optan por alimentos depurativos como calabacín, espárragos y alcachofas.-cada cucharada tiene 120 calorías-,(albahaca, orégano o perejil) o por ajo, un antibiótico natural con vitamina A., antes de las cuales, según la nutricionista de Dietox, Nekane Ullán,Ya, pero ¿cómo hacerlo?: Ullán, dos tostadas integrales con tomate, queso fresco, pavo, salmón o aguacate y adornarlas con semillas de chía, sésamo o lino.y sin olvidar la. "El deporte en sí -explica Pablo Felipe Martín, asesor técnico en nutrición deportiva de Crown Sport Nutritión- nos permite hacer frente mejor a la oxidación, con lo que tras estas fiestas hay que practicarlo para purificar y eliminar impurezas mediante el sudor".. El primer paso será caminar e ir aumentado el tiempo y la velocidad de manera paulatina para introducir el deporte en la vida. Se puede comenzar haciendo ejercicio dos días a la semana, tres y si podemos un cuarto "sería lo ideal".Pero para llegar a esa meta, para depurar y comer saludable, y además encontrarse mejor por dentro y por fuera, muchos se proponen de cara a un nuevo año un retiro donde aprender a hacerlo, como MasQi.Es un espacio ubicado en el parque natural Sierra de Mariola (Alicante), donde su creadora, Sonia Ferre, enseña a nutrirse con una "alimentación natural consciente" y desestresarse con yoga y meditación.Lo más importante, según el psicólogo Jorge López Fresco, miembro de Saluspot (una comunidad interactiva de salud formada por médicos profesionales y usuarios), es saber qué es comer sano y tener conocimientos de nutrición. Es la clave para lograr que el deseo de depurar el organismo no sea sólo pasajero por culpa del 'atracón navideño', sino mantenerlo durante el año.Las expectativas deben ser realistas, según López, y los cambios deben venir poco a poco y sustituir la idea de "quiero comer sano" por la de "ser una persona que cuida su alimentación, su cuerpo y su salud".