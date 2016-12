Ariana Grande critica la cosificación de la mujer: "No soy un trozo de carne"

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande arremetió este martes en Twitter contra la cosificación femenina e instó a que las mujeres de todo el mundo se levanten contra los comentarios y actitudes machistas.



, afirmó Grande tras desvelar una desagradable experiencia personal.Según el relato de la cantante, ella y su novio, el rapero Mac Miller, fueron a por comida cuando un desconocido se acercó a su coche para decir que era fan de Miller. El joven estaba "entusiasmado" y estaba prácticamente dentro del coche junto a su pareja. "Pensé que todo esto era lindo y fascinante hasta que dijo:, recordó Grande."'¿Tirándotela?' ¿Qué cojones?", exclamó en su mensaje la artista. Grande argumentó que quizá no parezca un asunto grave para algunos, pero dijo que"Estaba sentada ahí mismo cuando lo dijo", aseguró la cantante, quien añadió queAsimismo, apuntó que. "Sé muy bien que la mayoría de las mujeres conocen la sensación de que un hombre hable sobre ellas en público de un modo molesto o que un hombre se aproveche de ellas en público", señaló.En su opinión,"Necesitamos compartir y hacernos oír cuando algo nos hace sentirnos incómodas porque si no lo hacemos, simplemente continuará. No somos objetos o premios. Somos reinas", concluyó Grande.Este mensaje fue 'retuiteado' más de 37.000 veces y recibió más de 80.000 'me gusta' en las tres primeras horas tras su publicación en Twitter, la red social en la que Ariana Grande tiene 43,2 millones de seguidores.