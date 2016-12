'Noche de paz', 'Los peces en el río, 'Campana sobre campana' y otros muchos villancicos suenan durante la Navidad en hogares y comercios. Se trata de las canciones más populares en estas fechas familiares y pocos son los que no conocen varias de ellas, aunque solo sea por haberlas escuchado en la televisión, en películas o espectáculos.



Aunque los más populares en nuestro país son en lengua española, algo lógico,y son reconocibles por todos. Es el caso de 'Jingle Bells', 'We wish you a merry Christmas' o 'A Jolly Christmas' de Frank Sinatra, entre otros muchos.A continuación se propone un divertido test con el que todos pueden poner a prueba sus conocimientos sobre villancicos.

¿Aprobaría este examen de villancicos?