El regalo de Navidad de Juan

Juan pertenece a laentidad con la que ha trabajado el grupo hostelero Mas Farré para incorporar a este joven en su plantilla a través de proyecto ECA (Empleo con apoyo). Juan y una profesional de Down Huesca, Sara Poza, han estado tres meses –más una prórroga de tres más -Sara le ha ayudado en las tareas en el hotel, pero gradualmente ha reducido el apoyo a Juan en la medida que este joven con síndrome de Down adquiría mayores habilidades en sus tareas., explicaba el psicólogo de Down Huesca, Elias Vived, para quien este contrato "es un buen regalo de Navidad para Juan y para toda la Asociación. Es Cuando hay una empresa que apuesta por la diversidad con valores, que quiere ofrecer oportunidades, hay una familia y una asociación comprometidas y una persona que quiere trabajar, este es el resultado".El responsable del grupo Mas Farré, José Mas, señalaba que Juan AyénEs un chico muy alegre, trabajador, constante". Para el responsable de la empresa hostelera este tipo de contratos "tendrían que estar más normalizados y espero que cunda el ejemplo".El vicepresidente de Down Huesca, Máximo López, destacaba el "cariño" que ha puesto Mas Monzón para dar una oportunidad laboral a Juan "que eVa a cumplir como ha cumplido en todas las tareas que se le marque".El Hotel Mas Monzón se convierte en laLa Asociación Down Huesca ya ha conseguido que otros once usuarios accedan al mercado laboral en empresas de Barbastro como Simply o en la capital altoaragonesa en Decatlon, Eboca, la Diputación Provincial de Huesca, el Patronato de Deportes de Huesca... Desde la Asociación Down recalcan que, que caracterizan a esta entidad.