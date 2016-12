El clarete de Phileas Fogg

¿Cuánto tiempo hace que no se bebe usted un clarete?. Si me apuran, ¿cuánto hace que ni siquiera oye hablar del clarete?. Es cierto que, salvo contadísimas excepciones, los claretes nunca gozaron de gran prestigio, aunque sí de bastante popularidad.



El Diccionario, como siempre, pasa:Eso y nada, todo uno. Si va usted a mirar "rosado", el redactor, que debía de tener el día perezoso, se contenta con un "vino que tiene este color". Queda claro que el Diccionario, que sigue llamando "caldo" al vino, no vale para nada tampoco en este terreno.Decíamos que no tenía prestigio, pero sí popularidad. En algunos casos muy concretos, ambas cosas:que conocí cuando yo empezaba a ir de vinos con los amigos, en La Coruña, en la única taberna donde el vino de la casa, servido en jarras, era un buen clarete de Cigales. Por entonces, en todo lo que hoy es la Ribera del Duero eran típicos los claretes; también en La Rioja, donde en San Asensio les siguen haciendo fiesta.Contado esquemáticamente, un clarete es el vino procedente de la mezcla de mostos blancos y tintos, mientras que el rosado se elabora con uva tinta cuya maceración con el hollejo, donde están los colorantes, se limita, normalmente por sangrado del mosto.Pero hubo claretes que tuvieron prestigio, ya lo creo que lo tuvieron. Sobre todo entre los ingleses, que siempre han sido muy suyos, y muy exigentes, con los vinos continentales. El otro día, releyendode Verne, en busca de no sé qué dato, me di con esto: "era la cristalería del Club (el Reform Club) la que contenía su sherry, su porto y su claret". Se refiere, claro, a los deNo vamos a entrar ahora a explicar la condición de británicos que han tenido siempre los vinos dey deellos han sabido beberlos siempre con mayor oportunidad y conocimiento que el resto de los consumidores, con las lógicas excepciones en las zonas de producción. PeroPues otro vino inglés. Hasta hace nada, los ingleses llamaron "claret" al vino tinto dede esatan ligada a la historia de Inglaterra por lo menos desde los tiempos de Ricardo Corazón de León y su madre,Los ingleses, si no sus creadores (por aquí anduvieron ya plantando vides los romanos), sí que fueron sus grandes impulsores.Y hete aquí que a los tintos bordeleses les llamaron 'claret'. Habrá que explicar quePiensen en cómo llaman al vino tinto los franceses ('vin rouge'), los ingleses ('red wine'), los italianos ('vino rosso'), los alemanes ('Rotwein'): vino rojo. Rojo. No negro, como sí le llaman vascos y catalanes.Aún recuerdo los tiempos en los que, al describir un tinto, en fase visual, lo más frecuente era adjudicarle una capa rubí, del tipoHay diferencias con el clásico "ojo de perdiz" de los claretes castellanos, pero aún más con los actuales tintos oscurísimos, en los que ni la imaginación más calenturienta adivinaría un rubí, que es rojo brillante. Qué quieren que les diga; sin dejar de valorar a los actuales,"rojo rubí, con menisco ocre" de doce grados y medio.El hecho es que a los ingleses, yera, parael paradigma del gentleman, les gustaba mucho el vino de Burdeos. El tinto de Burdeos: el "claret". Que, en 1872, fecha de la más famosa de las vueltas al mundo, aún no había sido atacado por la filoxera; estaba a las puertas, pero aún no. Como es sabido,ante la plaga, trasladaron su actividad y saberes a los viñedos riojanos, y hubo, cómo no, "claret" riojano. Yo recuerdo siempre el de las prestigiosas Franco Españolas, que todavía hoy embotellan y etiquetan un muy apreciableLo que me suena más raro es queañada queperfumaba su "claret" con canela. No quiero pensar que lo tomase caliente; el vino caliente con canela y azúcar es una bebida invernal de lo más clásica. Aún recuerdo cómo nos confortó cuando lo declaramos bebida única en una lejana yPero, en vino, yo asocio automáticamente la canela con la garnacha, cepa ausente en las riberas del Garona;la sensación de dulcería, de canela, que llegó a mi nariz fue maravillosa. Quizá era lo que buscaba Fogg en su "claret" del Reform Club.