Siete temazos para celebrar el fin de año

Hay un momento de la noche entre la cena y las campanadas en el que pueden perderse familiares por el camino si la noche se vuelve muy monótona. Pero eso puede solucionarlo esta estupenda lista de temas para animar el ambiente hasta el momento de sentarse frente al televisor a ingerir las doce uvas al ritmo de las campanadas. Lo tienen todo: popularidad, ritmo y un toque pegadizo que a puede hacer que se arranque a bailar hasta el tío más soso, que todo el mundo tiene uno, así como sacar el lado más emotivo del más serio. ¡Que empiece la fiesta!



Perfecta para calentar motores con un ambiente tranquilo y recordando un clásico pop del grupo español.No solo porque a determinada hora todo el mundo que va a salir a celebrar la noche corre a retocarse, sino porque este año el año termina el sábado: imprescindible.El propio título indica lo que hay que hacer esta noche y más a este ritmo soul, funk y disco que caracteriza a este grupo estadounidense de los años 60.Nochevieja es una ocasión estupenda para el romanticismo y qué mejor canción que una con sangre maña y el toque que solo este grupo sabe darle a la música.Para que el ritmo no decaiga y se arranquen a bailar los más insospechados lo mejor es un clásico de las verbenas como este del dúo pacense que recuerda que solo se vive una vez.Esta está dedicada a los que hayan tenido un mal año, de esos que quizás es mejor no recordar. Así que a entonarlo bien fuerte.Esta canción no necesita presentación y viene que ni pintada para cerrar el año, -haya terminado como haya terminado- y comenzar el nuevo lleno de energía.