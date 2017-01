Siete consejos para corredores principiantes

Llega la temporada más dulce del año y con ella una cantidad de comidas a las que es difícil resistirse. Además, comienza a la cuenta atrás para escribir todos los maravillosos propósitos para el nuevo año y entre ellos seguro que más de uno apunta algo sobre perder unos kilos, aunque sean los ganados con tanto turrón.



Independientemente de las fechas, htanto para el cuerpo como para la mente, y la última moda dicta que, el, lo que ha sido salir a correr toda la vida, es la opción por excelencia, además de ser muy cómoda, asequible y accesible.Sin embargo, aunque no haya nadie que no sepa correr no todo el mundo lo hace bien. O, al menos, efectivo. Para que el ejercicio sea beneficioso es necesario que, ampliando los retos progresivamente. Es muy importante conocer las limitaciones personales y los objetivos y, ante todo, ser constante con lo que uno se propone. Correr una vez al mes no es malo, pero tampoco aporta un gran beneficio.De la misma forma, llevar unade manera continua -aunque no se sienta la sed- es muy importante para la salud y una condición sine qua non el ejercicio físico también resulte efectivo.Aquí se recogensobre la respiración, la tensión, la alimentación, la ropa, la resistencia, la salud y el entretenimiento durante los diez, veinte treinta o sesenta minutos que se salga a correr. ¡El tiempo solo debe ser la medida de superación personal!