Cinco versiones de villancicos que debes conocer

No hay nadie que no haya escuchado alguna vez el Campana sobre campana o el dulce villancico del tamborilero. Aunque en castellano hay cientos de canciones navideñas también se cuelan en el repertorio muchas inglesas, entre las que no faltan el conocido Jingle Bells (Tintineo de campanas) o el White Christmas (Blanca Navidad). Canciones pegadizas, compuestas por melodías sencillas ya compañadas con instrumentos de percusión como cascabeles y panderetas.





Sin embargo, más allá del rústico sonido de muchos villancicos existen numerosos artistas que se han puesto manos a la obra y han logrado una versión que podría superar al original. En esta lista se recogen cinco temas navideños que han trascendido del tradicional villancico.



1. Little Drummer Boy - Pentatonix

Este grupo de música a capela compuesto por cinco vocalistas ha logrado darle un giro al Tamborilero de lo más armónico.





2. Ave Maria - Beyoncé

En este tema la reina del pop americana baja el ritmo de sus canciones y entona este Ave Maria con una voz de ángel.





3. White Christmas - Il divo

Cuatro voces masculinas componen el grupo británico de Il divo que, en esta ocasión, celebran la navidad con el clásico pero maravillosamente versionado White Christmas.





4. So this is Christmas - Céline Dion

La potente voz de la cantante canadiense hace este villancido difícil de cantar en la sobremesa, pero perfecto para escuchar en familia.





5. Christmas time is here again - The Beatles

¿Cómo no iba a tener un villancico el grupo de rock y pop más trascendente de la década de los 60 inglesa? Como siempre, a cuatro voces, las de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.





¡Feliz Navidad!

