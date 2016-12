Un nuevo test sanguíneo mejora la detección de recurrencias del cáncer de colon

Un nuevo análisis sanguíneo desarrollado en Australia permite detectar con mayor antelación recurrencias del cáncer de colon, responsable de la muerte de unas 600.000 personas cada año en todo el mundo, informaron este miércoles fuentes científicas.



El test, llamadoy es más sensible al detectar recurrencias que el sistema actual, basado en la detección de antígenos carcinoembrionarios (CEA) y el uso de escáner.Estas reproduccionesy en los primeros dos o tres años posteriores al diagnóstico inicial y su tratamiento.El nuevo sistema, desarrollado por la Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia (CSIRO), la Universidad Flinders y la empresa Clinic Genomics, comenzará a comercializarse este miércoles en Estados Unidos."Al dar a los médicos un nuevo test sanguíneo mas sensible a la recurrencia que el CEA,dijo Trevor Lockett, doctor del CSIRO en un comunicado."Nuestro estudio demuestra que Colvera es más sensible ante el cáncer de colon que el CEA y nos da un mejorado test simple que aumenta la probabilidad de detectar recurrencias curables", añadió Graeme Young, de la Universidad Flinders de Adelaida.