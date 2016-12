Romántica cena navideña de Cristiano Ronaldo y su novia

La pareja del momento, el futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la modelo de 21 años que ha vivido durante varios años en Jaca, protagonizaron este lunes una nueva escena romántica con una cena en un restaurante de la Milla de Oro de Madrid, poco después de que el jugador regresara de Japón, donde logró la victoria para su equipo en el Mundial de Clubes.



Los tortolitos aprovecharon el ambiente navideño que desprende en estas fechas la capital para cenar juntos en el, tal y como publica este miércoles el diario 'ABC'. Aunque no lo hicieron solos, sinoLa llegada al establecimiento causó un gran revuelo entre quienes se encontraban en la zona y que vieron, sin embargo, frustradas sus esperanzas de acercarse al astro del fútbol, que no quiso hacerse fotografías. Lo que no pudo evitar es ser 'cazado' junto a Georgina. El reservado estaba ocupado, algo que no pareció importarles, ya queLa pareja disfrutó de un menú compuesto por una crema de maíz y carne, acompañado de varias copas de vino tinto, aunque sin postre. Después de la cena, Cristiano y Georgina abandonaron juntos el lugar, convirtiéndose de nuevo en foco de todas las miradas y fotografías.