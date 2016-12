El guion del último capítulo de 'Velvet', a subasta

Personalidades del mundo de la televisión, el deporte y el arte se han unido en una iniciativa solidaria para ayudar a combatir la desnutrición infantil, de modo que actrices como Cecilia Freire, Paula Echevarría o Megan Montaner participan en la subasta solidaria de Catawiki y Acción contra el Hambre.



Catawiki, el portal de subastas online, y la ONG Acción contra el Hambre han puesto en marcha unahan donado para la ocasión algunos de sus objetos más preciados. El objetivo es el de recaudar fondos para luchar contra la desnutrición infantil, que a día de hoy provoca la muerte diaria de 8.500 niños. La subasta ya está activa enEn concreto,(Antena 3), que ha sido donado por la actriz Cecilia Freire. La premio Ondas a mejor actriz mostró su interés en participar en la subasta desde el primer momento y no dudó en ceder su guion firmado para que, como dice ella, "los internautas pujen mucho porque es por una buena causa".La desnutrición es el resultado físico del hambre, una enfermedad de dimensiones epidémicas que afecta ya a 50 millones de niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo, según datos de la ONG. Acabar con este problema y salvar la vida de miles de niños es primordial. Por ello, todosde la subasta de los objetos de las celebrities irán destinados. Así, por cada 40 euros obtenidos en esta subasta solidaria, la ONG podrá proporcionar un tratamiento nutricional completo a un niño enfermo de desnutrición y salvarle la vida.Pero el guion de 'Velvet' no es el único artículo televisivo por el que se puede pujar. La actriz Paula Echevarría ha cedido un vestido suyo de Mioh y una foto firmada; y la actriz Megan Montaner ha dado el colgante que lucía en su papel como 'Pepa' en la serie 'El secreto de Puente viejo'. También ha participado el periodistacon una americana personal, y el humorista e imitadorcon un lote formado por un DVD firmado de su película 'Yes, we Spain' y su libro firmado 'Bea, una becaria en Marte' de su época en "Crónicas Marcianas", además de una sudadera y una camiseta.A estos rostros populares hay que sumar los de deportistas como, el exatleta, los jugadores de baloncesto, y los jugadores de pádel; los periodistas deportivos; el escultora y personajes conocidos como. Por ello, es importante llevar a cabo iniciativas como éstas que nos ayudan a concienciar a la población de lo necesario que es colaborar y cómo con muy poco podemos ayudar a mucha gente", señala. El objetivo de esta ONG es conseguir un mundo sin hambre luchando contra las consecuencias y las causas de la desnutrición en más de 45 países gracias al trabajo de más de 5.000 profesionales humanitarios repartidos por todo el mundo.La subasta finaliza este miércoles, por lo que todavía hay tiempo para pujar y colaborar con una buena causa. El proceso de puja es muy sencillo, solo hay que registrarse gratuitamente en Catawiki, seleccionar el artículo por el que se quiere pujar y hacer su puja particular. La persona que al final de la subasta haya realizado la última puja de mayor importe será quien se adjudique el artículo y lo recibirá en su domicilio pasado unos días.No es la primera vez que Catawiki subasta objetos de personajes conocidos con fines benéficos. Hace unos meses celebró '', una subasta de vaqueros modificados de famosos comopara recaudar fondos para los refugiados. "Para nosotros es un placer colaborar en causas como ésta para dar una vida mejor a quienes más lo necesitan. Prevemos que la participación será máxima y que se conseguirán los beneficios necesarios para que Acción contra el Hambre pueda seguir realizando su labor para salvar la vida de miles de niños", comenta