Miniaturas aragonesas y casitas de muñecas que superan la excelencia

Mª Teresa28/05/15 21:23

Ayer estuve alojada en el hotel El Peirón de Sos del Rey Católico y comentando con el dueño lo bonitos que eran ciertos muebles que allí había, nombró con cariño al carpintero del pueblo. que no es otro que David Iriarte. Me hubiera gustado visitar su taller, pero tuvimos que seguir ruta hasta nuestra ciudad, Bilbao. Me encanta el mundo de la restauración de muebles y hago algunos pinitos. A muchos objetos que encuentro por ahí, les doy una segunda vida.Felicitar al artesano por hacer de una afición su modo de vida.