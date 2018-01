Siete canciones que cumplen 10 años este 2018

El 2008 fue un gran año para Aragón: la Exposición Universal había elegido a Zaragoza como su sede para la muestra de esa edición. Un gran recinto donde reunir todas las exposiciones, la gran afluencia de turistas y la remodelación de buena parte de la ciudad marcaron un verano donde la banda sonora la ponían grandes voces femeninas como Beyoncé o Katy Perry y reconocidos grupos como Coldplay y El Canto del Loco. Así, la mascota Fluvi y todos los zaragozanos y visitantes vivieron un año marcado por estos éxitos que este 2018, igual que la Expo de Zaragoza, cumplen 10 años.

En el panorama musical, hace una década Coldplay alababa la existencia humana con su 'Viva la vida' mientras que los Jonas Brothers pedían 'S.O.S' porque Amaral eran unos 'Kamikaze'.También hubo cantos de libertad y gritos de rebeldía en aquel año en el que Fluvi se convirtió en uno más de las familias zaragozanas. Los 'foranos' podían no entender a este mascota, pero desde la capital les gritaban "y qué", al ritmo del 'So what' de Pink.

El amor volvía a ser el protagonista en este año, como lo es en la mayoría de canciones que se lanzan al mercado. Muchos eran los que por el 2008 se lamentaban del desamor, como Maná que pensó en cómo sería el mundo 'Si no te hubieras ido'. Otros tenían alguna aventura amorosa al calor de la Expo, como Katy Perry en 'I kissed a girl' o ya estaban tan enamorados como Jason Mraz con su 'I'm Yours', tanto que hasta 'Colgaban en sus manos' como Carlos Baute y Marta Sánchez. También eran muchos los que hacían gala de los beneficios de la soltería siguiendo el ejemplo de las 'Single Ladies' de Beyoncé, un 'single' que fue elegido vídeo MTV del año y que fue parodiado hasta por José Mota en sus 'sketches' de humor.