'Tebas Land' llega este fin de semana al Teatro del Mercado

A partir de los distintos encuentros que mantienen en la cancha de baloncesto de una prisión este joven parricida y un dramaturgo que trata de escribir la historia del crimen, 'Tebas Land' va centrándose no tanto en la reconstrucción del parricidio como en la representación escénica de los encuentros entre ambos personajes.

Esa es la obra que este fin de semana llega al Teatro del Mercado de Zaragoza y que encajará muy bien entre el "público muy entendido" que acude al teatro en la capital aragonesa, según ha afirmado la directora de la versión española de la obra, Natalia Menéndez, durante la presentación del montaje.

Tanto la directora como los protagonistas de la obra, Israel Elejalde y Pablo Espinosa, se han mostrado muy ilusionados por seguir prolongando en el Mercado el éxito que la obra viene cosechando desde su estreno, el pasado 10 de noviembre.

'Tebas Land' es la primera obra que Menéndez dirige tras dejar la dirección del Festival de Almagro y ha sido así porque es el texto que más le ha "removido" de cuantos ha leído en el siglo XXI, centrado en una tragedia "inquietante" y "curativa" para poder entender su propia vida. "Es una obra que habla de las posibilidades que tiene una persona que se siente bien tratada y que recibe una segunda oportunidad después de haber pasado por momentos complicados en su vida".

Israel Elejalde ha dicho que la obra tiene "una carpintería teatral perfecta" porque trata varios temas de forma "sencilla, que no simple", como la necesidad de abandonar los prejuicios que solemos tener contra quienes no habitan en nuestro círculo más cercano. Por ello decidió aceptar este proyecto de entre los muchos textos que tiene la oportunidad de elegir.

Para Pablo Espinosa, la obra ha supuesto "un reto", ya que no se había enfrentado "a algo de tal magnitud interpretativa" y ha reconocido que al principio su personaje, que se desdobla, "le intimidó" y aunque tenía claro que quería interpretarlo temía no estar "a la altura" del equipo. "Me daba un poco de miedito, pero enseguida me sentí muy a gusto porque formamos una familia muy bien avenida".

El gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, Víctor López, ha recalcado que esta obra "tenía que estar en la programación" del Teatro del Mercado por las buenas críticas que ha cosechado y por el plantel que le da forma.

El montaje se podrá ver en el Teatro del Mercado este viernes, día 19 (a las 20.30), el sábado 20 (a las 20.30) y el domingo 21 (a las 18.30).