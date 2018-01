Minnie cumple 90 años la próxima semana y Disney lo celebrará a lo grande

The Walt Disney Company celebra este año el 90 aniversario del nacimiento de Minnie Mouse y ha anunciado que el personaje contará, a partir del próximo 22 de enero, con una estrella en el Paso de la Fama de Hollywood. La estrella será la número 2.627 y estará situada en el número 6834 de Hollywood Boulevard, enfrente del teatro El Capitán, según ha informado la compañía.