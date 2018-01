José Bros: "En la vida a veces se gana y a veces... se aprende"

"Va a ser un recital intenso y variado -señala-. Un recital basado en mi repertorio, pero en el que he intentado seguir los pasos de Fleta, un tenor spinto que cantaba óperas como 'Turandot', 'Pagliacci' o 'Tosca' y que también interpretaba zarzuela y canción española. Por eso he incorporado al programa 'La de los ojos azules' de Padilla ('Princesita') que él cantaba como nadie. Y también 'Cuando se enciende el lucero', que Moreno Torroba escribió para su 'Luisa Fernanda' pensando precisamente en el tenor aragonés, y que hoy no se suele incluir en la zarzuela. Admiro mucho a Fleta. Creo que fue un artista con una gran facilidad para el canto".

Del tenor de Albalate de Cinca José Gros solo tiene elogios. "Cada uno se ha construido su propia imagen de Fleta. La mía parte de sus inicios como cantador de jota, y todos sabemos qué tesitura exige la jota. Pero a la facilidad de su instrumento supo unir el trabajo y el esfuerzo. El vio que podía sacar mucho de su voz, que, sin aire, la voz no fluye, y trabajó duro para mejorar. De ahí su facilidad tanto para un forte como para un pianissimo".

Los tiempos de Fleta son distintos de los actuales en el terreno lírico. Bros ve menos vértigo pero la misma exigencia. "Ha habido cambios, claro, pero hoy se nos exige lo mismo: principalmente, profesionalidad. Un tenor debe cantar bien, eso es obvio. Pero también debe prepararse y valorar adecuadamente el trabajo de los demás, ser buen compañero, respetar a todo el mundo... Crear un buen ambiente. Y si unimos respeto, vocación y devoción, la palabra que surge es profesionalidad. En un cantante de ópera el factor personal es muy importante. Trabajar junto a otros artistas tiene sus exigencias, y todo cantante tiene unas necesidades especiales, que no hay que confundir con caprichos".

En 2017 se cumplieron 25 años del debut de José Bros en el Liceo de Barcelona, con una 'Anna Bolena' junto a Edita Gruberova. Para el tenor, todo ha discurrido muy rápido. "He intentado escuchar atentamente mi voz en cada momento de mi carrera y le he dado lo que entendía que le iba bien. Han pasado los años y noto una evolución, pero sigo siendo un tenor lírico puro. He retirado muy pocos papeles de mi repertorio y voy a seguir dándole a mi voz lo que vea más adecuado. pero también quiero ser flexible, ampliar mi repertorio. Al fin y al cabo, si uno no se arriesga, ¿cómo puede conocer sus límites? Yo tengo claro que, en la vida, a veces se gana y a veces... se aprende".

Bros no ha cantado todavía una de las óperas que le labró fama internacional a Fleta, 'Tosca'. "No lo he hecho porque no ha llegado el momento, pero creo que lo hará en los próximos tres o cuatro años. En los últimos tiempos me he adentrado en el repertorio verdiano, y quiero sentirme a gusto con Verdi antes de dar el salto a 'Tosca'. En cualquier caso, cuando lo haga, será siempre dentro de mi papel de tenor lírico. La forma que tenía Fleta de cantar 'E lucevan le stelle' era muy sentida, muy suya. Mi maestro de música de cámara decía que para un intérprete es muy importante saber leer entre las líneas de una partitura. Y eso es lo verdaderamente importante: una vez las bases de lo que hay que cantar se han establecido y uno entra 'en conversación' con un compositor, hay que buscar tu propia sensibilidad y tu sello personal. Y eso es lo que hizo Fleta con 'Tosca'".