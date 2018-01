Entrevista a Dolores O'Riordan publicada en HERALDO

El teléfono lo coge su marido, Don Burton, que también hace las veces de 'manager'. Te pregunta tantas veces cómo estás ,que pareces tú el entrevistado. Se ríe cuando le dices si no está cansado de tanta promoción, que les ha llevado en pasados días a Francia, a Polonia e incluso a HongKong ,y se despide con un “nos vemos pronto” antes de pasarle el teléfono a su mujer.Unamujerquenoesotra que ella, la famosa cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan , con los que ha vendido millones de discos en todo el mundo, y que se lanza al ruedo en solitario tras cinco años de sequía musical. Acostumbrados a su fuerza vocal, sus gritos en el escenario y sus falsetes estratosféricos, la voz de Dolores en una entrevista suena calmada y parece bastante tímida.

Se lo digo. ¿Es posible que una persona tan conocida esté nerviosa con un lanzamiento, tras quince años de carrera? Ella, humilde, afirma: “No, realmente no. No puedo controlar todo lo que pasa, así que no me preocupa demasiado. Yo soy sólo la que ha escrito el disco”. Un disco, 'Are you listening?', que se publica la segunda semana de mayo , y en el que ha tratado de desmarcarse de antiguos arquetipos: discográfica independiente, nuevos productores y un sonido más oscuro con muchas y distintas influencias, que pasan por el new age, la música irlandesa o los riff de guitarra más descaradamente roqueros. “Sí,he tratado de hacer cosas que no hubiera hecho antes. Creo que es importante experimentar y hacer cosas distintas para hacerlas interesantes para la gente”, admite la cantante. Uno de los aspectos que no cambian en su nuevo trabajo es la tristeza en muchas de las letras. Dedica un tema a su suegra, fallecida hace unos meses, y escribe frases como “las cosas sabían mejor cuando éramos jóvenes”. “Soy muy sentimental y no me gusta que todo vaya tan rápido. Sí, soy melancólica”, reconoce la O’Riordan.

“Lo haré sin ti, lo haré otra vez” Es inevitable preguntarle por The Cranberries, y ella lo sabe, por lo que trata de marcar distancias. Algunas de las letras del nuevo álbum pueden sugerir cómo acabó el grupo, con el recopilatorio 'Stars' publicado en 2002, cuando dice, y canta alto, “Lo haré sin ti, lo haré otra vez”. “No, no hay ninguna canción sobre Cranberries en el álbum.