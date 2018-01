Alfajarín inspira al pop alternativo

hasta ese lugar

no sé dónde está

pero sí cómo llegar".

Podría ser un estribillo más de una canción más, si no fuera porque ese lugar del que la canción habla es... Alfajarín. O por lo menos, sus desérticos paisajes fueron el punto de partida para que Oihana Herrera, voz y guitarra del grupo pamplonés Melenas, compusiera este tema así titulado, 'Alfajarín'. Es Melenas una banda de guiños psych y garajeros formada íntegramente por mujeres, Leyre Zabala, bajo; Laura Torres, batería; Marñia Zubiaur, teclado y la propia Oihana, quien explica un poco más sobre 'Alfajarín': "He vivido varios años en Barcelona y cuando, viajando desde Pamplona, el autobús paraba en el área de servicio Rausan, todo aquello me parecía tierra de nadie". "Hablamos a veces de ese lugar con los colegas, de ese paraje tan raro, por lo menos para nosotros, en medio del desierto, en medio de los Monegros", explica la cantante y compositora.

Y así fue cómo empezó a surgir la canción (en la que, por cierto, en ningún momento se nombra al pueblo, salvo en el título), un viaje por el desierto. Un periplo que, recuerda Oihana, empezó siendo "claramente geográfico", pero finalmente la canción habla de algo más, de un viaje más bien vital hacia terrenos desconocidos.

"Ven y llévame

hasta ese lugar

vamos a viajar

sin movernos del sofá".

La melodía del tema se impregna de ese sabor indómito del desierto y remite en parte a los escenarios de una película del Oeste. Curiosamente, Estados Unidos es uno de los próximos destinos de Melenas, que en marzo viajará para actuar en Austin, tras haber sido elegidas por el prestigioso festival South by SouthWest.

El pasado mes de mayo, Melenas tocó en Zaragoza en un concierto matinal en Las Armas y son uno de los primeros nombres confirmados para el Madrid Pop Fest. Si alguien quiere escuchar 'Alfajarín' en directo, este mismo sábado la banda presenta su primer disco (lanzado hace solo unas semanas) en la sala RazzMatazz de Barcelona.

Melenas, con año y medio de vida, es un hijuelo más de la floreciente escena musical pamplonesa, que actualmente propone algunas de las bandas más interesantes del momento como El Columpio Asesino, Kokoshca o Exnovios.