Karol Sevilla: “Soy como mi personaje Luna, muy guerrera y soñadora”

Tras los conciertos de Barcelona, Madrid y Bilbao, ahora le toca el turno a la capital aragonesa. ¿Cómo va la gira para la protagonista que interpreta al personaje Luna Valente?

Estoy muy contenta y agradecida porque la gente nos ha recibido con los brazos abiertos. Que incluso algunos papás lloren de emoción en la grada es algo increíble.

Más de 13.000 espectadores en Barcelona, 20.000 en Madrid, 'Soy Luna Live' está consiguiendo el apoyo del público español.

La respuesta está siendo, ¡guau!, espectacular.

Canción, baile y todo sobre patines, ¿cómo es el espectáculo?

Es como ver un capítulo de la televisión, pero en vivo. Va a gustar porque cantamos y bailamos coreografías en patines para interpretar el sueño de Luna Valente.

¿Cuál es el tema que más gusta?

Particularmente, 'La vida es un sueño' porque es el que Luna canta sola, una canción que habla sobre la necesidad de salir adelante a pesar de los obstáculos de la vida.

¿Y al público?

'Valiente', que hago en acústico con Simón y luego con todo el grupo. Al público también le gusta muchísimo 'Alas', la sintonía del programa.

¿Cómo llegó a la serie de Disney?

A través de un castin en Ciudad de México –mi ciudad de nacimiento–. "¿Sabes cantar, bailar y actuar?", me preguntaron. "Sí", les dije. "Y ¿patinar?". "Sí, también"', a pesar de que no sabía. Mentí un poquito, hice el castin –al primero acudieron más de 5.000 niñas– y le eché mucha fuerza para patinar un poquito, aunque no sé muy bien cómo pude hacerlo.

¿Qué supuso fichar por Disney?

Algo impresionante. Aún sigo en 'shock'.

¿Siempre quiso ser artista?

Actúo desde los 6 años. Desde entonces tengo la actuación en la sangre. De niña me preparé muchísimo, con clases de canto, teatro, circo...

¿Le viene de familia?

No. Soy la única loca de la familia que se dedica a esto.

Luna Valente es el personaje principal del espectáculo. ¿Se parece a ella en la vida real?

Somos dos personas idénticas, extrovertidas, muy torpes, que chocamos con todo lo que se nos cruza en el camino, pero también muy guerreras y soñadoras. Eso sí, somos diferentes en la forma de vestirnos. Luna es mucho de colores, tiene todo el arco iris andando en ella; pero yo soy más princesa, más combinada.

Tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, ¿qué tal se maneja en las redes sociales?

Estoy siempre enganchada, hago 'lives' a todas horas. A la gente le gusta saber qué pasa detrás del escenario en la gira y yo les cuento todo sobre el 'show' para que vean cómo son los momentos antes de cambiarme, cómo me peinan, cómo me maquillan, enseño mi camerino…

Cuando no está trabajando, ¿qué le gusta hacer?

Dormir. Duermo, duermo, veo televisión, duermo… Es mi mejor forma de reponer energía.

¿Qué tipo de música le gusta?

Un poco de todo. Ahora estoy medio fanatizada por una canción de Marc Antoni y Jennifer López, 'No me ames'.

¿Quién le acompaña en la gira?

Mi mamá siempre está conmigo. Es mi motor para seguir adelante.

¿Hay novio en la vida de Karol Itzitery Piña (nombre real de la artista)?

No. Ahora estoy muy contenta viviendo toda esta aventura de la gira. Ya llegará el momento.

¿Y habrá tiempo?

No lo sé, pero cuando una se enamora siempre queda tiempo para el amor.