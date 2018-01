Raquel Labodía cuenta la vida en fotos

La fotógrafa Raquel Labodía (Zaragoza, 1996), colaboradora de HERALDO desde hace dos años, estaba sumamente tranquila todos estos días. De golpe ha descubierto el nerviosismo. El miércoles 10 inaugura su primera exposición, “la primera de mi vida, y eso es algo muy emocionante”, en el restaurante Crac (Fernando el Católico, 54). Expone una larga veintena de obras, en color y blanco y negro, divididas en cuatro apartados: prensa, retratos, celebraciones y reportajes.

“Creo que esos epígrafes me sirven para repasar los temas que me gustan y que ya marcan mi modesta trayectoria”. En el primer apartado recoge fotos del futbolista Cani, de la llegada de un Airbus al aeropuerto de Zaragoza, del motorista Dani Pedrosa en Motorland y las momias de Quinto de Ebro, entre otras. En los retratos ha elegido a Lolita, Kase.O en concierto, Mario Vaquerizo, un músico de NOM y algunos amigos. En las celebraciones registra el Pilar, el Ramadán, el circo Raluy, la Semana Santa, San Antón y algunas ferias. “Y en reportajes ofrezco algunas cosas que suelo hacer para mí, más personales, casi siempre en blanco y negro: nacimientos, embarazos, parejas, bodas o un nene de un año. A mí me apasiona el blanco y negro”.