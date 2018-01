Vida y cine de José María Forqué

¿Quién es, en realidad, José María Forqué? De entrada, es un buen realizador de cine que dirigió casi 50 películas y algunos títulos tan valiosos como ‘Amanecer en Puerta Oscura’ (1957), cuyo guión escribio con Alfonso Sastre y la borjana Natividad Zaro, objetivo de un documental de Vicky Calavia, recibió el Oso de Plata en Berlín; ‘Ataque a las tres’ (1962) una comedia delirante, inspirada enb ‘Rififí’ de Jules Dassin, o ‘Maribel y la extraña familia’ (1960), pieza basada en el texto de Miguel Mihura. En los años 80, dio el salto a la televisión y firmó tres series de mérito: ‘Ramón y Cajal’ (1982), probablemente una de las mejores de la historia de la TVE; ‘Miguel Servet. La ceniza y la sangre’ (1989); en ambas contó con la colaboración del escritor y ginecólogo Santiago Lorén y pueden verse como su gran homenaje a Aragón, a dos sabios complejos y universales, y a los paisajes y profesionales de su tierra. La tercera fue ‘Gayarre. Romanza final’ (1986). Se dejó en el tintero un proyecto sobre la turiasonense Raquel Meller.

Forqué, de procedencia humilde, estudió con beca en los Escolapios. Se sintió atraído por el arte desde muy niño: la pintura, el teatro (se vinculó con el Teatro Español Universitario y acabaría descubriendo la potencia del cine) y la arquitectura, carrera en la que se llegó a matricular en Barcelona. Acabó los estudios de aparejador. A principios de los años 50 se trasladó a Madrid, y allí inició su carrera en un proyecto con Pedro Lazaga.

En realidad, Forqué, que fundó su propia productora Orfeo Films en 1967, hizo casi todos los géneros: diversos dramas, entre ellos ‘Embajadores en el infierno’, sobre la presencia de soldados españoles en la División Azul, numerosas comedias, policiacos, musicales -en ‘Tengo 17 años’ (1964) dirigió a Rocío Dúrcal y a Los Bravos en ‘Dame un poco de amor’ (1968)-; también realizó mucha comedia ligera, alimenticia, de supervivencia, pero siempre con su impronta: una mirada de ternura, de proximidad con sus criaturas, y solvencia artística. Su última película fue ‘Nexus’ (1993), de ciencia ficción. En 1995, el año de su muerte, recibió el Premio Goya a la Trayectoria y el Premio Nacional de Cinematografía.

En 1993, en HERALDO, decía: “El cine ha sido toda mi vida. Yo he sido feliz en este trabajo, aunque sé que a mis hijos les he robado cariño, caricias y tiempo”. Los dos han seguido su camino: Álvaro (1953-2014) fue director y Verónica es actriz y ganadora de cuatro premios Goyas. José María Forqué aún se sinceró un poco más: “He querido gustar al público. En el fondo, los directores somos un poco como las putas: si tu película agrada, el productor te contrata. Por el contrario, si no gustas, nadie te quiere”.