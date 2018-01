Un hotel inspirado en 'Juego de Tronos' no apto para frioleros

Se trata de Lapland SnowVillage, un establecimiento que cada año se construye con toneladas de nieve y hielo y que cambia de temática temporada tras temporada. En esta ocasión, la elegida ha sido la serie de HBO, que cuenta con legiones de seguidores alrededor de todo el planeta.

Durante los meses de invierno, la localidad de Kittilä, en Laponia (Finlandia), ofrecerá los servicios de este hotel a todo el que esté dispuesto a visitarlo. El espacio en el que se ubica cuenta con una extensión de 20.000 metros cuadrados, varias suites, restaurantes y bares de hielo e incluso una capilla.

Blown away by the ice hotel visit last night. It has a Game of Thrones theme this year (not that I’ve actually watched it). Will upload some images to Flickr later. pic.twitter.com/TQnyWT2LuY