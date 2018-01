Alfredo Moreno: "El cine tiene mejores guionistas que la vida"

Dice José Luis Garci que el cine es una vida de repuesto. El cine tiene mejores guionistas que la vida. Se puede decir que ordena el caos vital, tanto en el tiempo como en el espacio.

¿En qué consiste ser cinéfilo?

Como Valdano dice del fútbol, la cinefilia es un estado de ánimo. Una forma de estar en el mundo. Implica compartir miradas, lenguajes y perspectivas.

"¿Es el cine más importante que la vida?", se pregunta Truffaut. ¿Cuál es su respuesta?

La conclusión es que son inseparables. No puede entenderse la vida sin la ficción. Sin la lectura, sin el teatro, sin el cine, sin la poesía. El ser humano se ha contado historias desde que tiene conciencia de sí. Es algo tan importante como respirar o como los latidos del corazón.

Parecía claro que al dar el paso a la ficción iba a escribir de cine. ¿Qué novela ha hecho y cuántas películas ha querido escribir?

Me atraen mucho las películas y las novelas que hablan de la gente que hace cine, del proceso de producción y rodaje, en especial, en Hollywood. Todos los capítulos de la novela se titulan como una película que habla del cine dentro del cine. Tenía claro que, salvando las distancias literarias, quería compartir subgénero con Scott Fitzgerald, Gore Vidal, Nathanael West, Norman Mailer, Gómez de la Serna o Edgar Neville, autores de estupendas novelas ambientadas en el mundo del cine. En cierto modo, trato de contar la película que no me es posible dirigir: una del oeste.

¿Quién le ha inspirado al protagonista John Ferris Ballard?

Comparte rasgos físicos y de temperamento con el actor Lee Marvin pero se trata de un director del llamado Nuevo Hollywood, la generación surgida tras la desaparición del antiguo sistema de estudios a finales de los años 60. Ferris Ballard resume características de algunos de los cineastas que disfrutaron de aquella corta época de esplendor.

¿Qué intriga de un hombre así: aquel éxito inesperado, su silencio, su desaparición, su leyenda?

Precisamente, el enigma que rodea al hecho de que buena parte de aquellos grandes directores, por distintas circunstancias, nunca volvieran a hacer grandes películas con posterioridad a 1980. El misterio está en ese proceso de cambio que, en pocos años, los llevó desde un lugar preeminente a un plano residual, o incluso al abandono temporal o definitivo de la profesión.

La novela sucede en París, en Los Ángeles, en Madrid, pero Aragón también es capital. ¿Por qué?

Aragón es un plató natural completamente desaprovechado; todavía está pendiente el descubrimiento de todo su potencial. Era mi intención reivindicarlo. Además, vincular Aragón a una historia que tiene Hollywood como epicentro es una forma de recordar la posición de importancia que tiene en la historia del cine a través de sus profesionales, algunos como Chomón, Buñuel o Saura, de relevancia mundial, referencias de talla universal.

¿Cuál es el lugar de las mujeres en ‘Cartago Cinema’: Martina, la joven Ana, Christelle…?

Los personajes femeninos están construidos y situados a la manera de las películas de John Ford. Todo, en sus distintos planos temporales, gira en torno a una mujer y está condicionado por los personajes femeninos.

¿Cómo conviven en su narración el cine y la novela negra?

Toda obra de arte debe poseer misterio. El género negro atesora algo más que la intriga o el suspense, que son la puerta de entrada a esa zona de misterio: la fatalidad. Son géneros que a la vez interpretan y son espejo de la sociedad, así como receptores y depositarios de una ingente tradición narrativa y cultural.