Las notas discordantes de los Globos de Oro

La unanimidad en el color del vestuario femenino de la noche parecía claro... pero tres mujeres han decidido ignorar la petición.

Dos actrices y una modelo han sido las rebeldes de la noche. Aunque todas ellas han asegurado que su decisión no supone que rechacen la protesta de sus compañeras.

La primera es Meher Tatna, actriz india que preside la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y que ha lucido un vestido rojo de corte oriental. La intérprete ha señalado que, en la India, el negro está reservado a las viudas y que allí es el rojo es tono que equivale al negro en occidente: el color del luto y la protesta. Por eso, a pesar de lo llamativo de su indumentaria, Tatna ha lucido una pequeña chapa donde se lee "Time's Up", (El tiempo se ha acabado, en inglés) el lema con el que las mujeres que lideran el movimiento contra los abusos quieren plantar cara a la misoginia.

También de rojo ha acudido a la gala la actriz Blanca Blanco, que ha elegido un sugerente modelo en terciopelo que deja a la vista buena parte de su anatomía. Blanco ha asegurado a la web Refinery29 que está a favor del #metoo y que apoya la lucha de sus compañeras contra el acoso sexual, pero que eso no va a condicionar la elección de su vestuario. “Me encanta el rojo. Llevar rojo no significa que esté en contra del movimiento Time’s Up. Aplaudo y apoyo a las actrices valientes que continúan rompiendo el círculo del abuso a través de sus acciones y sus elecciones estilísticas", ha señalado la intérprete, conocida por sus trabajo en películas de bajo presupuesto y 'realities'.

La tercera en discordia ha sido la modelo Barbara Meier, que ha llevado un vestido semitransparente con flores en tonos pastel. Adelantándose a las críticas en las redes sociales, ella misma colgó una foto en Instagram horas antes de la gala en la que explica que, en su opinión, elegir un modelo de otro color es una forma de reivindicar la libertad de las actrices. "Muchas mujeres vestirán de negro esta noche para apoyar el movimiento Time's Up. Creo que es una iniciativa fantástica y muy importante. De todos modos, yo he decidido llevar un vestido más colorido. Si queremos que estos sean los Globos de Oro de las mujeres fuertes que defienden sus derechos, me parece un error no vestir ropa sexy nunca más o dejar que la gente nos arrebate nuestra posibilidad de mostrar nuestra personalidad a través de la moda". "Si restringimos esto porque algunos hombres no pueden controlarse, en mi opinión daremos un paso atrás", añadió.

A pesar de sus explicaciones, la elección de los tres vestidos las convirtió ayer en centro de todos los objetivos... y de todos los comentarios. Aunque las actrices que sí optaron por el negro hayan preferido guardar silencio sobre la decisión de las 'rebeldes' de la gala.