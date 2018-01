Lana del Rey, acusada de plagio por Radiohead

Del Rey niega que su canción 'Get free', incluida en su último álbum 'Lust for free', se haya inspirado en la célebre composición de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual les ha llegado a ofrecer un 40% de sus réditos por derechos de autor.

"Lo de la demanda es cierto. A pesar de que mi canción no está inspirada en 'Creep', Radiohead cree que sí y quiere un 100% de los derechos", indica la cantante en su tuit.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.