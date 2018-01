El Rey del Pop vuelve a la vida en el Palacio de Congresos de Zaragoza

El Rey del Pop vuelve a los escenarios de la mano de ‘I want u back’, un homenaje al fallecido Michael Jackson que se podrá ver en el Palacio de Congresos de Zaragoza este jueves y viernes , a las 20.30, y el viernes, en doble función, a las 18.00 y a las 21.00. Las entradas del espectáculo oscilan entre los 20 y los 30 euros.

Adrián Álvarez, conocido como Sac MJJ, se pondrá en la piel del artista y bailará y cantará durante dos horas los grandes éxitos de este genio de la música en un ‘show’ en el que no faltarán conocidos pasos como el robot o el ‘moonwalk’, técnicas de baile a las que el propio Jackson les dio nombre.

La función, con música en directo, trata de reproducir, con la mayor fidelidad posible, la voz y el repertorio del artista. Considerado como uno de los mejores imitadores de Michael Jackson, Sac MJJ encabeza un elenco de bailarines que volverán a llevar al escenario éxitos como ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ o ‘Beat it’, temas que convirtieron al estadounidense en el cantante con más discos vendidos de la historia.

De gira por España

‘I want u back’ se escenificó por primera vez el verano pasado en el Teatro Calderón de Madrid y contó con una gran acogida del público, con un total de 47 espectáculos consecutivos, un éxito que animó su actual gira por las principales ciudades españolas.

La primera parada es Zaragoza, donde llega acompañado de una estatua de Jackson a tamaño natural que podrá ser contemplada en el propio Palacio de Congresos.

Nacido el 29 de agosto de 1958 en la ciudad de Gary (Indiana, EE. UU.), Jackson se inició en la música junto a sus hermanos Marlon, Jackie, Jemaine y Tito con su banda The Jacksons Five, en 1964. Precisamente con ellos interpretó temas como ‘I want u back’, que da nombre a este espectáculo de homenaje.

El artista se consagró como el Rey del Pop con su álbum ‘Thriller’, uno de los discos más vendidos de la historia de la música. Su carrera se dividió entre escándalos y éxitos y llegó a su fin el 25 de junio de 2009 con su muerte.

En 2010, la compañía Sony firmó un contrato de 250 millones de dólares con la familia Jackson para retener los derechos de distribución de sus discos y publicar siete álbumes póstumos. La revista ‘Forbes’ clasifica al Rey del Pop como una de los personajes fallecidos que generan más ingresos: 825 millones de dólares en 2016.

¿Qué diría Michael?

Firpo Carr, portavoz del artista y amigo de la familia, asistió a una de las funciones celebradas en el Teatro Calderón. "A Michael le habría encantado este espectáculo y habría estado eternamente agradecido a todos los involucrados en su producción. Es casi como si él mismo me hubiera enviado a Madrid para dar las gracias en su nombre", dijo Carr tras el ‘show’.