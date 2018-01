El apóstol de Móstoles rapea con Echenique

Verdad MC, más conocido como el apóstol de Móstoles, se llama en realidad José Antonio Raposa y es un zaragozano de 33 años que de aznarista con el PP ha pasado a arrimadista en C’s. ‘El Mundo’ publicó ayer una entrevista al rapero en la que, además de amenazar con "reclamar la corona de Zaragoza" para "ser el aragonés más universal", habla de las menciones a Pablo Echenique en sus canciones. Verdad MC alaba la categoría del exdiputado para "encajar y devolver el golpe" y lanza su presentimiento de que Echenique le "atacará": "Lo estoy esperando". Dicho y hecho, el dirigente podemita le respondió en Twitter: "Me quedo con tu cara. Porque en esta entrevista me comparas con el gran Kase O, que si no la teníamos co".