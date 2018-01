Dire Straits regresan a la ciudad de su último concierto

‘Sultans of swing’, ‘The bug’, ‘Walk on life’ o ‘Brothers in arms’ serán algunos de los temas que revivirá la Money For Nothing Band en su homenaje al grupo británico Dire Straits, que tendrá lugar esta tarde, a las 20.30, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Estos nuevos ‘sultanes del swing’ reconstruyen tanto el sonido como el aspecto de la conocida banda de rock que triunfó en los 80.