Burriel gana los premios de poesía de dos en dos

"La poesía me ha acompañado desde mis tiempos de estudiante. Recuerdo que en bachillerato, en Escolapios, con 15 o 16 años, José-Carlos Mainer ganó el premio de narrativa, y yo el de poesía. Tras licenciarme en Derecho, me vinculé al grupo de Filosofía y Letras, llegué a hacer los dos cursos de comunes, y fui incluido en aquella antología ‘Generación de 1965’, que prohibió el gobernador civil. También tenía mucha relación con el Teatro de Cámara y pertenecí al grupo de Mariano Cariñena, Juan Antonio Hormigón, Eduardo González, Mariano Anós o Fernando Villacampa, entre otros", así empieza Adolfo Burriel, un hombre que está de vuelta de la política (de 1992 a 1996 fue diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón), "aunque de la política no se regresa nunca", señala, y que se ha centrado en su gran pasión: la poesía.

Su carrera empezó casi a lo grande. En 2005 fue galardonado por partida doble: obtuvo el premio Alegría de Santander con ‘Furtivos días’ y el premio Ángaro de Sevilla con ‘La ciudad nombrada’. Desde entonces no ha dejado de recibir premios. Le han premiado en 2017 por ‘Cristales rotos’, en Ronda, que presentó hace unos días en Cálamo, y por ‘Qué hace un ramo de rosas bajo el sol’, distinguido por el ayuntamiento de Manzanares (Madrid).

"Nunca dejé de escribir. En los años más intensos de la política, de vez en cuando, escribía textos, más bien divertidos. Eran como juegos. Hacía romances y coplas. Incluso cuando el gobernador socialista Ángel Luis Serrano me denunció –me responsabilizó de que en una manifestación que yo había promovido con otros apareciese una bandera favorable a ETA y me condenaron a pagar 600 euros, 100.000 pesetas de entonces–, preparé las alegaciones en verso. Pensé que aquello le haría sonreír, pero le encrespó y acabamos en el Tribunal Supremo, que me dio la razón a mí", recuerda Burriel.