El creador de "Community" pide perdón por haber acosado a una guionista

Harmon y Ganz intercambiaron el martes una serie de mensajes en Twitter en los que, sin entrar en detalles sobre lo sucedido, él lamentó "profundamente" sus comportamientos fuera de lugar en el pasado.

"Me siento lleno de arrepentimientos y de un montón de recuerdos vagos sobre abusar de mi posición, tratándote a ti como basura", dijo Harmon en un mensaje dirigido a Ganz.

"Sentiría mucho alivio si me dijeras que hay un modo de arreglarlo. Dejaré que tú estés al mando. Hasta entonces, al menos sé ahora que fui un jefe horrible y un niño egoísta", añadió.

Ganz, que ha trabajado como guionista y productora en series como "Community" o "Modern Family", replicó a su antiguo superior: "¿Tú quieres alivio? Yo también. Quiero ver de nuevo el primer episodio de televisión que escribí sin recordar lo que vino después".

"Ojalá mis recuerdos fueran (también) vagos. Ojalá hubiera un modo de arreglarlo. Me llevó años volver a creer en mis capacidades, en confiar de nuevo en un jefe cuando me felicitaba y en no sentir vergüenza cuando me pedía mi número de teléfono", afirmó Ganz.

La confesión de Harmon se suma a la enorme controversia que vive Hollywood por los numerosos casos de abusos sexuales que, tras desvelarse el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, han salpicado a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.

La campaña "Me Too" (yo también), que animó a las víctimas acoso a denunciar sus propios casos, inspiró a más de 300 estrellas de Hollywood a lanzar el pasado lunes un fondo de defensa legal destinado a ayudar a mujeres menos privilegiadas que ellas a protegerse de posibles abusos sexuales en el entorno laboral.

Meryl Streep, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Eva Longoria, America Ferrera, Natalie Portman y Emma Stone son algunas de las actrices que lideran esta iniciativa.

Asimismo, se espera que en los Globos de Oro, que se celebran este domingo en Los Ángeles, actores y actrices desfilen vestidos de negro sobre la alfombra roja para denunciar el acoso a las mujeres en Hollywood.