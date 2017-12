Julio Sánchez Millán cuenta su medio siglo con la imagen

Julio Sánchez Millán ha vivido muchas vidas. O una sola existencia llena de accidentes, meandros y trayectos. Publica ‘Oficio y memoria de un fotógrafo zaragozano’ (Institución ‘Fernando el Católico’. Edición de Fico Ruiz), que es un homenaje a su hermano Alberto, cinéfilo, fotógrafo y gastrónomo, muerto en 2007, su propia autobiografía y una pequeña historia de la fotografía en Aragón, con especial hincapié en Miguel Marín Chivite, que fue jefe de fotografía de HERALDO DE ARAGÓN durante muchos años.

"Este libro me ha salido de los recuerdos, al mirar de nuevo todos mis archivos y ver los trabajos que realicé hace años: para ‘El Noticiero’, para ‘Andalán’, para la Diputación de Zaragoza, en el estudio Tempo –señala–. Los he recordado y los he vuelto a vivir como si, después de medio siglo, se volviesen a repetir".

Julio Sánchez Millán lo recuerda todo: su condición de hijo de republicano, que murió muy pronto, sus años de escuela, la pasión inmediata por el cine (haría documentales con su hermano, uno de ellos sobre Pablo Serrano), sus vínculos con el Club Cine Mundo y el Cineclub Saracosta. Apostilla: "Son recuerdos nostálgicos, sentimentales, profesionales, históricos. Aprendí mucho de la vida y de las personas con las que me relacioné. Aprendía mucho cuando realizaba cada una de mis fotografías".