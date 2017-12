Un trozo del pop español entra en el Hospital Infantil de la mano de Lyona

Una experiencia personal colocó a Marta Puig, conocida como Lyona, en la senda del proyecto de Believe in Art, que introduce el arte en el Hospital Infantil de Zaragoza para hacerlo un espacio más amigable. "Un prima mía estuvo ingresada con leucemia en el Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), que está intervenido por artistas, y pensé: “A mí me gustaría hacer lo mismo”". Un deseo que cumple este fin de semana en la capital aragonesa. En el Infantil, esta ilustradora y cineasta, que tiene en su haber más de 70 videoclips para algunas de las bandas de pop y rock más importantes del país, está trabajando en varios murales que darán vida y color a estancias donde los niños han de pasar días ingresados.

Formada en la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña, adonde acudió vocacionalmente tras una infancia abonada al cine de Esparraguera (Barcelona) en el que trabajaba su abuelo, Lyona se ha hecho un hueco en el panorama musical español, sobre todo en su vertiente independiente. Ha dado forma audiovisual a las melodías de grupos troncales de esta escena como Lori Meyers, The New Raemon, Sidonie, Mürfila, Carlos Sadness, Zahara o los aragoneses Amaral (para quienes dirigió ‘Cuando suba la marea’). Pero sobre todo ha colaborado con Love of Lesbian, a cuya trayectoria está muy ligada.

Como cineasta al servicio de la música ("trabajo siempre en canciones que me gustan", dice), Lyona dice responder a dos líneas. Por un lado, a "un estilo sencillo, de primeros planos, sentimientos y emociones, cercano a la melancolía y teñido de azules". Por otro, a un mundo "artesanal y tangible", que conecta con su faceta de ilustradora. "Son como dos mitades, la de ilustradora, más introspectiva e individual, y la de directora de viodeclips, donde se trabaja en equipo, en exteriores, más estresante. Ambos se complementan y me dan el equilibrio", explica