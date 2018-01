Diez películas para concluir una Navidad 'de miedo'

El argumento se centra en el legendario personaje de Krampus, un ser demoníaco que forma parte de la tradición pagana germánica. Max es un niño que deja de creer en la Navidad y esto despierta al Krampus, que resucita para vengarse de él y acabar con toda su familia.

'Sint' (2010)

En esta película San Nicolás resucita provocando el caos a su paso. Sensacine

El film lo protagoniza el personaje de San Nicolás. Según cuenta la leyenda escandinava, San Nicolás se presenta cada 6 de diciembre regalando golosinas y dulces a todos los niños que se han portado bien. Sin embargo, en esta ocasión una versión malvada de Papá Noel causará el caos a su paso.

'El Día de la Bestia' (1995)

Se trata de una de las películas más destacadas de Álex de la Iglesia. Sensacine

En la cinta de Álex de la Iglesia, un sacerdote descifra un mensaje del Apocalipsis en el que se afirma que el 25 de diciembre nacerá el Anticristo en Madrid. Junto a un aficionado del 'death metal' comienzan a investigar cuándo sucederá este acontecimiento para así evitarlo. Esta ha sido una de las película más relevantes del cine español de la década de los noventa.

'Jack Frost' (1997)

En el año 2000 esta película tuvo una secuela en la que el asesino regresa. Filmaffinity

El argumento de esta película trata sobre cómo un asesino en serie muere atropellado y regresa a la vida en Navidad, pero en forma de muñeco de nieve. El hombre de nieve poseído por el alma de un asesino decide retomar sus tarea.

'The Children' (2008)

En esta película los niños son los causantes del horror. Sensacine

Esta película inglesa titulada 'The Children' se centra en la historia de dos familias que deciden pasar juntos Nochevieja. Durante esos días, por motivos extraños que no se aclaran durante el transcurso de la cinta, los niños comienzan a cambiar su actitud hacia sus progenitores. Esta situación va a más hasta que comienza la masacre.

'Atajo al Infierno' (2003)

En esta 'road movie' una familia se encuentra atrapada en una auténtica pesadilla. Sesnacine

La historia de esta película transcurre durante Nochebuena. Una familia se encuentra de camino a casa de los abuelos, sin embargo, el padre, que es quien conduce el vehículo, decide tomar un atajo. Esta decisión hace que la familia se vea inmersa en una pesadilla.

'Navidades negras' (1974)

En el año 2006 se hizo un 'remake'. IMDb

Se trata de una película de culto de terror en la que un grupo de estudiantes sufren el acoso constante de un asesino disfrazado de Papá Noel. Más de 30 años después, se hizo un 'remake' de esta película de terror.

'Rare Exports: Un cuento gamberro de Navidad' (2011)

En este película, un Papá Noel monstruoso se come a los niños. Sensacine

Esta película finlandesa mezcla a partes iguales humor y ciencia ficción. La historia comienza cuando un científico se encuentra en el norte de Finlandia investigando unos extraños sucesos relacionados con una extraña criatura.

'No abrir hasta Navidad' (1984)

Un asesino recorre las calles de Londres para asesinar a todo aquel que vaya disfrazado de Papá Noel. IMDb

Durante el día de Navidad, un asesino en serie se dedica a matar a todo aquel que esté disfrazado de Papá Noel, provocando matanzas en comercios y casas particulares. En esta historia de suspense, Scotland Yard va tras el autor de los asesinatos, sin embargo, los detectives lo tendrán difícil, pues el asesino sabe como guiarles hacia pistas falsas.

'Los Gremlins' (1984)

Gizmo es el personaje más entrañable de la película. GIPHY

Como no podía ser de otra manera, 'Los Gremlins' son de esas películas que no pueden faltar en un ranquin de este tipo. Se trata de una película que mezcla en su trama comedia y terror. Esto en un principio parecía que no iba a funcionar, sin embargo, en pocas semanas se convirtió en un éxito rotundo provocando una continuación en el año 1990.

-Para más información sobre películas de terror navideño, consultar la cartelera de cine.