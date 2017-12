'No es no', un tebeo feminista para concienciar sobre la violencia de género

«Vimos que había una demanda con respecto a la formación de las personas contra esta lacra social y entendimos que el cómic podía ser una herramienta poderosa para trabajar», explicó ayer en la presentación Juanfer Briones, presidente de la Asociación de Autores Aragoneses de Cómic, que ha elaborado el fanzine. «Distribuiremos 8.000 ejemplares porque creemos que el tema merece una tirada así», dijo. Se trata de casi medio centenar de páginas a todo color que recogen una serie de impactantes relatos que pretenden concienciar «de la lucha de las mujeres en todas las esferas de la vida y de los privilegios que tiene el género masculino en la sociedad», apuntó Sonia Palacín, profesora y dibujante de cómics.

Dieciséis historias

La Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han colaborado en la edición de la obra, que comienza con los tres trabajos ganadores del concurso de cómics sobre violencia de género que estas entidades organizan: ‘Grande’, de Eliseo Navarro; ‘Rostros’, de Javier Marquina y Fernando Casaús; y ‘Círculos’, de Miguel Ángel Hernández. Además de las tres galardonadas, se suman a la publicación otras trece historias.

La portada ha corrido a cargo de Sara Jotabé, que ilustró también el guión de Javier Marquina, ‘Pura fachada’, incluido en el tebeo. «Me resultó curioso porque está escrito por un hombre y este siempre tendrá una visión diferente al no estar dentro del problema. Hay muchos tipos de violencia que no se perciben y Marquina aporta una visión diferente», aclaró Jotabé. El resurgimiento del cómic como género es otro de los apoyos fundamentales de esta iniciativa. «Creo que puede ser una forma más amena de entender los problemas de nuestra sociedad», insistió la artista Laura Solá. «Histórica, cultural y socialmente, a la mujer no se la ha tratado bien. Y eso quiero transmitir», concluyó.