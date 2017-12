Efímera muestra del arte humanizado de Believe in Art

Al fotógrafo José Garrido le apetecía mucho colaborar con la asociación Believe in Art, que busca a través del arte humanizar las habitaciones de los hospitales, sobre todo aquellas en las que los protagonistas son los niños. Sin embargo, sus fotografías no las veía formando parte de ese decorado, así que como le apetecía colaborar se propuso hacer un retrato colectivo con los artistas que han participado en el proyecto.