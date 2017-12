Clara Camín: "A veces dudan de mí y no creen que pueda hacer un musical"

Porque puede ser un musical lleno de valores, muy navideño y familiar. El año pasado vimos la reacción de la gente ante las distintas canciones y momentos importantes del musical, y pensé que no se podía quedar solo en un estreno. Si había emocionado tanto a la gente era porque lo que transmitíamos era importante para la vida cotidiana.

¿Recuerda alguna anécdota especial de esa función?

Una niña de ocho años fue a verlo, al día siguiente tenía colegio y le costó levantarse porque el musical había acabado un poco tarde. Su madre le dijo: «¿Qué pasa? ¿Quieres ser como Scrooge, cascarrabias y protestón?». Y no fue más que decirlo y la niña saltó de la cama y se vistió enseguida. En una niña podemos cambiar ese tipo de cosas. Gracias al cambio que vemos en Scrooge, podemos cambiar los adultos también.

¿Qué novedades tiene con respecto a la función de 2016? ¿Cuántas veces se representó?

El año pasado se representó dos veces en Zaragoza, como estreno, y como pase privado en Alagón. En total fueron casi 2.400 personas. Este año hacemos tres funciones en Zaragoza y dos en Épila y Alfajarín. Hay muchos más bailes grupales y acrobacias. Al haber cogido como directora vocal a Beatriz Trébol, las canciones han mejorado; llegamos a meter en una misma frase hasta cinco voces distintas

El cuento de Navidad casi lo parece usted. A pesar de su juventud, tiene una escuela de teatro y música… ¿Cuenta con los intérpretes de su escuela?

Los cantantes, actores y bailarines que aparecen en el musical no son de mi escuela. Al castin de este musical se han presentado entre el año pasado y este alrededor de 450 personas.

La cifra no está nada mal...

Los protagonistas son: Luis Trébol que hace de Scrooge; tiene 56 años y una larguísima trayectoria en teatro y doblaje de voz. Rodrigo Moreno interpreta a Dickens. Diego Miranda hace de Rizo, el ayudante de Dickens. Beatriz Trébol interpreta al Espíritu de las navidades pasadas, un hada muy mágica con una voz espectacular. Sandra Recamal interpreta a la novia de Scrooge cuando era joven, tiene una capacidad para transmitir emociones y captarte. ¡Impresionante!

¿Qué músicas han adaptado y de quién son las canciones?

Las canciones son todas sin derechos de autor. La mayoría son villancicos, conocidos y desconocidos, que hemos adaptado según lo que pide cada escena en sí. Ha sido un reto, pero dentro del ambiente de la época del siglo XIX encajan muy bien. Además, al final del espectáculo tenemos una sorpresa que va a hacer reír y bailar mucho al público.

¿Qué le fascina de esta obra?

Cómo podemos llega a odiar y querer a Scrooge, el protagonista, en una hora y media. Cómo podemos pasar de odiarlo profundamente por su mal comportamiento con los demás, su odio hacia los niños y su amor por el dinero, a quererlo por el cambio que hace en su vida después de que se le aparezcan los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura. Por otra parte, Dickens era un genio, mi amor platónico (ja, ja, ja, ja); es fascinante cómo describe, cómo cuenta una historia para que no te deja indiferente.

¿Cuál es la dificultad de montar un musical?

Muchas. Que en los ensayos generales estén los 24 actores, que el baile salga bien coordinado, tener solo dos horas para adaptar visualmente el espacio en el que has estado ensayando al espacio en el que vas a representarlo, los arreglos al detalle de los vestuarios, etc. Pero también están las dificultades: a veces dudan y no creen que pueda hacer un musical una joven de 24 años.

O sea que no ha tenido apoyos económicos y se atreve a alquilar el Palacio de Congresos...

No he tenido ningún apoyo económico, ni siquiera un simple descuento en el alquiler del espacio. Este proyecto, del 16 y el 17, nos cuesta 26.000 euros y nos financiaremos con las entradas hasta donde podamos. Asumo el riesgo, y a veces tengo dudas.