'La forma del agua' y Guillermo del Toro enamoran a los Globos de Oro

Del Toro, que nunca antes había sido distinguido por la organización, finalmente hechizó a los Globos de Oro.

Su obra logró candidaturas a la mejor película dramática, mejor director, mejor guion, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y mejor banda sonora original (Alexandre Desplat).

En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de Del Toro se medirá a 'Dunkerque', 'Call Me By Your Name', 'Los archivos del Pentágono' y 'Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri'.

El de Guadalajara luchará en la de dirección con pesos pesados: Steven Spielberg ('Los archivos del Pentágono' ), Ridley Scott ('Todo el dinero del mundo'), Christopher Nolan ('Dunkerque') y Martin McDonagh ('Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri').

Del Toro también logró una nominación al mejor guion por su trabajo con Vanessa Taylor, categoría donde tendrán como rivales a 'Los archivos del Pentágono', 'Lady Bird', 'Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri' y 'Molly's Game'.

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, 'La forma del agua' narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.

La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con 'El laberinto del fauno', obra que le granjeó una nominación al mejor guion original.

Hawkins tendrá como contrincantes a Jessica Chastain ('Molly's Game'), Frances McDormand ('Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri'), Meryl Streep ('Los archivos del Pentágono') y Michelle Williams ('Todo el dinero del mundo').

En la categoría de mejor actor de drama competirán Gary Oldman ('El instante más oscuro'), Denzel Washington ('Roman J. Israel, Esq.'), Tom Hanks ('Los archivos del Pentágono'), Daniel Day-Lewis ('El hilo fantasma') y Timothée Chalamet ('Call Me By Your Name').

Spencer, en la categoría de mejor actriz de reparto, se verá las caras con Mary J. Blige ('Mudbound'), Hong Chau ('Una vida a lo grande'), Allison Janey ('Yo, Tonya') y Laurie Metcalf ('Lady Bird'), mientras que Jenkins, como mejor actor de reparto, lidiará con Willem Dafoe ('The Florida Project'), Armie Hammer ('Call Me By Your Name'), Christopher Plummer ('Todo el dinero del mundo') y Sam Rockwell ('Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri').

En el terreno de películas de comedia o musical, las reconocidas fueron 'The Disaster Artist', 'Lady Bird', 'El gran Showman', 'Déjame salir' y 'Yo, Tonya'.

El premio de mejor actor saldrá de entre Steve Carell ('La batalla de los sexos'), Ansel Elgort ('Baby Driver'), James Franco ('The Disaster Artist'), Hugh Jackman ('El gran Showman') y Daniel Kaluuya ('Déjame salir'), en tanto que el de mejor actriz lo disputarán Judi Dench ('Victoria & Abdul), Helen Mirren ('The Leisure Seeker'), Margot Robbie ('Yo, Tonya'), Saoirse Ronan ('Lady Bird') y Emma Stone ('La batalla de los sexos').

Además, 'Coco', la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, fue nominada como mejor película de animación, donde competirán con 'Boss Baby', 'Breadwinner', 'Ferdinand' y 'Loving Vincent'.

El filme también es candidato a la mejor canción original con 'Remember Me', compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Y la chilena 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio, logró la nominación como mejor película extranjera y tratará de imponerse a 'In the Fade' (Alemania), 'Sin amor' (Rusia), 'The Square' (Suecia) y 'Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya' (Camboya).

Esta última, aunque es una producción que se presenta por Camboya, es la cuarta película de Angelina Jolie como directora.