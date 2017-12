La Wind Orchestra pone de largo este sábado su residencia en el Auditorio con 'Homenaje'

Los 50 músicos que componen la Wind Orchestra Zaragoza ofrecen en la tarde de este sábado, a partir de las 20.00, un concierto en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza que supone la puesta de largo de su proyecto como orquesta residente del complejo musical zaragozano. Casi todos los miembros de la orquesta son originarios o residentes en la provincia de Zaragoza, licenciados todos ellos en diferentes conservatorios superiores de nuestro país y también del extranjero. Muchos han sido premiados con matrículas de honor en los centros donde han cursado estudios. Pretende ser referente en el ámbito de la música para vientos, sirviendo de ejemplo para miles de músicos aficionados de Zaragoza y su provincia, y acoger al mayor número posible de músicos que salen, por ejemplo, del Conservatorio Superior de Aragón, cuyo futuro no es nada halagüeño por el excedente de profesionales que hay en todo el mundo, como apunta Rubén Navarro, saxo barítono y portavoz del grupo.

"Hace unos 20 años, había mucha demanda de músicos, por lo que la carrera de conservatorio era una buena salida profesional, pero ahora las cosas han cambiado mucho, lo que es una pena por el gran nivel que hay. Para poder ganarnos la vida, tenemos que compaginar la docencia con la posibilidad de formar parte de grupos como la Wind Orchestra Zaragoza", señala Navarro. El haber sido elegida como uno de los nuevos grupos residentes del Auditorio les asegura una mayor proyección y algo más de estabilidad. Así, el año que viene tienen asegurados varios conciertos en la capital aragonesa y ya han concretado una minigira por las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.

El grupo orquestal está integrado, fundamentalmente, por instrumentos de viento, reforzados por dos violonchelos, un contrabajo y cinco percusionistas. Está conducido por el prestigioso director holandés afincado en Valencia Frank De Vuyst. Como siempre que van a ofrecer un concierto, todos los componentes se encierran en varias sesiones durante los días previos para conjuntar y poner en común el intenso trabajo individual que desarrollan habitualmente en los ensayos por separado. A pesar de su corta trayectoria –ya que nació en octubre de 2011–, la Wind Orchestra Zaragoza tiene en su haber dos trabajos discográficos. El primero, ‘Spanish Winds’, versa sobre música y compositores españoles. Su segundo disco, ‘Bestiarium’, es el que le ha dado más proyección al exterior.

El programa

El concierto de la tarde de este sábado tiene un programa que se titula ‘Homenaje’. En la primera parte, interpretarán la ‘Sinfonía nº 8’ de Antonin Dvorak, una composición tierna inspirada en la música tradicional bohemia, que el autor adoraba. En la segunda, atacarán las obras ‘Give us this Day’, del recientemente fallecido músico y compositor estadounidense David Maslanka, y ‘Oscar for Amnesty’, de Dirk Brossé, uno de los músicos y compositores belgas más importantes de la actualidad. Esta última obra la compuso como homenaje a la trágica vida de Marianella García Vilas, activista asesinada por defender los derechos humanos en su país, El Salvador.

Rubén Navarro está convencido de que es un programa que permitirá poner de relieve la calidad y plasticidad de los componentes de la Wind Orchestra Zaragoza: "Será un concierto muy interesante, tanto por el programa como por el trabajo de la orquesta, que, dada su composición, ofrece muchos colores y mucho efectismo en sus interpretaciones, con una sonoridad más dinámica que la de otras orquestas sinfónicas convencionales".

El Auditorio de Zaragoza desarrolla un programa de residencias artísticas del que forman parte ocho orquestas locales. Ayer mismo, otra de ellas, Ensemble Bayona, ofreció un recital en la sala Luis Galve para presentar su proyecto al público zaragozano.