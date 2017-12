Gregory Kunde: "En la ópera no hay que precipitarse: se tarda en madurar"

Tengo que reconocer que no sabía mucho acerca del señor Fleta antes de que me invitaran para este recital. Pero he investigado un poco sobre él desde entonces. ¡Qué carrera tan magnífica tuvo en tan poco tiempo! ¡Y qué voz! ¡Guau! ¡Un control increíble y una grandísima calidad! No creo que nadie, nadie, pueda cantar el aria de ‘Tosca’ como lo hizo él. Pero haré lo que pueda para ofrecer una lectura sensible y emotiva de esa aria.

Comente un poco el programa del recital de hoy. ¿Qué criterios ha seguido para configurarlo?

Bueno, la mayor parte de las arias son las que Fleta interpretó en algún momento de su carrera. Ya que este concierto es un homenaje a él, se eligieron teniendo eso en mente. Las canciones de Duparc y Bellini son mis favoritas, y así ofrezco al público algo diferente a un aria de ópera.

Su repertorio ha crecido mucho a lo largo de los años. Cuando contempla su carrera, ¿qué tenor ve? ¿Y qué tenor espera ver en los próximos años?

Mirando retrospectivamente, veo lo que había imaginado cuando comencé a cantar hace ya 39 años. Cuando tuve la suerte de estudiar con el gran Alfredo Kraus, me dijo que tenía que tener paciencia y cantar lo que era adecuado para mi voz. Después de 25-30 años de cantar ‘bel canto’, mi voz evolucionó a un lírico-spinto más completo, así que, al fin, fui capaz de cantar Verdi, Puccini y otros. Creo que ahí es donde mi voz está cómoda ahora mismo, y estoy disfrutando estos nuevos y emocionantes desafíos.

¿Cómo valora su voz y cómo ha evolucionado?

Como decía, creo que mi voz ahora es la de un lírico-spinto pero con la técnica del ‘bel canto’. Mi evolución ha sido una sorpresa para mucha gente y, de alguna forma, también para mí. Pero todavía siguen rondando en mi cabeza todos esos cantantes de los 30, 40, 50 y 60 que empezaron con Bellini y Donizetti y terminaron con Puccini y Verdi. Así es como yo veo mi evolución. Una evolución totalmente natural en aquellos momentos. Ojalá más tenores pudieran hacer lo mismo. Pero creo que es una cuestión de paciencia. Se tarda algún tiempo en madurar. Uno no puede precipitarse en este proceso de evolución vocal.

¿A qué edad vive un tenor su mejor momento? Usted parece estar disfrutando de él. ¿Y en qué medida la experiencia cambia la forma de cantar?

No es una cuestión fácil de responder, ya que cada cantante es diferente. Pero, sin duda, la experiencia ayuda en todo ese proceso de crecimiento y maduración. Cuando uno se siente a gusto con la técnica que ha desarrollado, es capaz de afrontar nuevos retos y no asustarse a la hora de intentar cosas nuevas. Creo que, por mi experiencia, me siento muy cómodo con los roles que afronto, y considero que soy muy afortunado de poder escogerlos. Pienso que la gente dirá que estoy ahora en mi mejor momento pero, en mi opinión, aún estoy evolucionando. Hay todavía muchos más retos y espero que cada nuevo rol saque lo mejor de mí.

¿Qué papeles nunca cantará? ¿Y cuáles, quizá Otello, nunca dejará de hacerlos?

Hasta ahora he rechazado los roles wagnerianos. No estoy interesado en ellos. No puedo decir que quizás algún día alguien me convenza, pero ahora tengo muchas otras cosas que quiero hacer. Otello siempre será el rol que me encantará interpretar. Siempre.

Este año ha publicado un disco, ‘Vincerò!’. Ha tardado mucho en grabar un disco de arias...

De hecho, sí que grabé una colección de arias rossinianas hace ya 15 años, titulada ‘In love and War’, en el sello VAI. Me parece que todavía está disponible en Amazon. Pero, sinceramente, no había vuelto a grabar otra porque nadie me lo pidió. ‘Vinceró!’ ha sido un proyecto ‘autofinanciado’, como lo son la mayoría de las grabaciones hoy en día. Tengo la suerte de tener un representante, Vicente Alhambra, que creía en mí y convenció a Universal Spain para grabar y promocionar el cedé. Estamos muy contentos con el resultado y espero que la gente lo compre y lo disfrute también. Estará disponible en el concierto.

Usted es de los tenores que dan gran importancia a la interpretación escénica. Es poco habitual hoy.

Siempre he disfrutado con la parte actoral e interpretativa de ser un cantante de ópera. Y ahora, con estos roles más dramáticos, he encontrado una satisfacción mayor como actor-cantante. Otello es el papel interpretativo definitivo. Es increíble cantarlo, sí, pero la construcción del personaje para mí es la parte más importante del rol. También cuando interpretas Des Grieux en ‘Manon Lescaut’ o Canio en ‘Pagliacci’, estos papeles son totalmente dramáticos y muy gratificantes interpretativamente, como actor y como cantante.

¿Qué prefiere, un papel en una gran producción de ópera o un recital con el público pegado?

Siendo honesto, hay una parte de mí un tanto aterrorizada en los recitales. Eres solo tú y el pianista. No tienes esa vía de escape durante 15-20 minutos fuera del escenario para descansar vocalmente, como sí ocurre en la ópera. El nivel de concentración es muchísimo más alto en los recitales y, como comentaba, no hay una ‘barrera’ entre el público y tú. En una ópera es mucho más fácil crear un personaje, ya que tienes el vestuario y el maquillaje. En un recital es un poco más complicado, pero siempre hago lo posible para conectar con el público en todo lo que hago. Intento transmitir la emoción de la música y llevar al público conmigo en ese viaje musical. ¡Espero que todo el mundo lo disfrute!