El zaragozano Alberto Menjón, de 24 años, ganador de la beca de piano Pilar Bayona

El pianista zaragozano Alberto Menjón obtuvo ayer, por decisión unánime del jurado, la beca de piano Pilar Bayona, que conceden el Ayuntamiento de Zaragoza e Industrias Químicas del Ebro (IQE). Menjón, nacido en Zaragoza en 1993, estudia actualmente en Dresde (Alemania) y es uno de los pianistas españoles de mayor proyección. "La verdad es que no me lo esperaba y ha sido una alegría enorme, que aún no llego a asimilar –aseguraba minutos después de conocer el fallo del jurado–. Estábamos solo cinco aspirantes, que no son muchos para un concurso, pero el nivel era altísimo".

La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza fue el escenario ayer por la mañana de las pruebas a los cinco candidatos presentados a la beca, dotada con 10.000 euros para estudios de perfeccionamiento. Menjón interpretó dos obras que ha trabajado a fondo en los últimos meses (las llevó, por ejemplo, al prestigioso concurso María Canals en marzo pasado), aunque actualmente el repertorio que está estudiando va por otros derroteros. Eran la ‘Sonata para piano número 11’ de Beethoven y la ‘Rapsodia española’ de Liszt. "Las he interpretado varias veces en los últimos meses pero las he trabajado mucho, además, porque para un concurso nada es suficiente. Elegí la ‘Rapsodia’ porque tiene una jota aragonesa y me hacía especial ilusión".

El jurado del certamen estaba integrado por Leonel Morales, catedrático del Conservatorio Superior de Castellón, profesor de la Sommerakademie de Salzburgo y reconocido pianista; Pilar Bilbao Iturburu, catedrática del Real Conservatorio de Madrid; Marisa Montiel, concertista de piano y presidenta del Concurso de Piano Marisa Montiel Ciudad de Linares; Juana Bonafé, crítica de música clásica; y Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio de Zaragoza.

Con la beca, Alberto Menjón quiere ampliar estudios en la Manhattan School of Music de Nueva York. "Tengo todavía que pasar la prueba que me han concedido para el próximo mes de febrero –señala–. Ahora en Dresde estoy encantado (estudia allí bajo el magisterio de Winifried Apel). Pero cuando acabe el curso ya no podré ampliar estudios en Europa y mi profesor me ha recomendado que estudie una temporada en Estados Unidos. No es que allí se toque mejor o peor que en Europa, lo que ocurre es que allí tienen una concepción distinta del instrumento y de la interpretación". La matrícula en la Manhattan School son 45.000 dólares anuales, a los que hay que añadir seguros médicos, gastos escolares, alojamiento... La beca Pilar Bayona no es suficiente, pero sí un buen cimiento para lograrlo. "Tendré que pedir alguna otra beca, pero la verdad es que estoy contentísimo, y no solo por haber ganado ni por la dotación económica. Lo que más ilusión me hace es el concierto que va asociado, porque mi familia y amigos no han tenido en los últimos tiempos muchas oportunidades de escucharme".

El repertorio del siglo XX

Alberto Menjón inició sus estudios musicales a la edad de cinco años bajo la tutela de Nairi Grigorian. Fue admitido de forma excepcional con tan solo 15 años en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Ha realizado sus estudios de master (2014-2016) en la Hochschule für Musik Carl Maria Von Weber de Dresde, donde actualmente cursa estudios de tercer ciclo (‘meisterklasse). Este mismo año obtuvo el premio al mejor concursante español en el 63º Concurso Internacional de Piano María Canals. "En Alemania he mejorado muchísimo, he entendido mejor la música –señala–, pero aún me faltan muchas cosas. Mis inquietudes pianísticas, hoy en día, me llevan al repertorio del siglo XX, que es el que más me interesa ahora", concluye.