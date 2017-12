... y la ausencia de jota

La cosa iba de cine, pero la música no faltó en la gala. Bueno, quizás la jota sí, o por lo menos eso es lo que opinó Carlos Saura, que no dudó en dar un tironcillo de orejas a la organización del festival por no haber incluido en la ceremonia, que se alargó más de dos horas, ni un minuto de jota. Aunque en realidad la queja del oscense no fue del todo justa porque jota hubo, o por lo menos un bienintencionado intento. El de Carolo Ruiz, hijo de la actriz Terele Pávez, quien fue premiada a título póstumo. Tras poner una dosis de humor negro disculpando a su madre por no haber podido acudir a recoger el premio, Carolo se arrancó al final de su discurso con una jota a capela y sin micrófono que terminaba diciendo "vivan los aragoneses y los que no lo son también".