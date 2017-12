Carlos Saura: "Prefiero olvidar mis películas"

Carlos Saura recibió el cariño y el reconocimiento del público puesto en pie en el Festival de Cine de Zaragoza, que este sábado ha celebrado su gala de clausura. Genio y figura, con su cámara en todo momento colgada del cuello, el cineasta oscense no dudó en, prácticamente nada más recoger el premio Augusto de manos del concejal de Cultura, Fernando Rivarés, dar un pequeño tirón de orejas: "No entiendo cómo hoy no ha habido una jota en este escenario. ¿Por qué se han escuchado canciones americanas y no nuestras?". Amante como es de la música y de los musicales (ha estrenado recientemente uno dedicado a la jota y ahora está en pleno rodaje de otro en México), Saura abogó en su discurso de agradecimiento por "vivir el presente y mirar al futuro". "Hay que proyectarse en el futuro. Aquí he visto un vídeo con imágenes de mis películas, pero yo prefiero olvidarlas", aseguró.