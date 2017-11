La reconversión del asesino

En once años, la realizadora y guionista Ana Murugarren ha dirigido un documental sobre Javier Krahe –‘Esta no es la vida privada de Javier Krahe’–, una serie para televisión, un largo de ficción sobre los niños robados –‘Tres mentiras’– y, ahora, un filme que se sitúa en Getxo al final de la Guerra Civil española y la posguerra y que está basado en una novela de Ramiro Pinilla. Como se puede apreciar, apuestas argumentales radicalmente diferentes con las que la cineasta parece demostrar que no le interesa un género en especial ni, tampoco, un único estilo narrativo.