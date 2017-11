La Fundación José Antonio Labordeta entrega sus premios en el Principal

El Teatro Principal se iluminó ayer con el recuerdo de José Antonio Labordeta, con su música y su poesía, y con la potente imagen de su busto, que en forma de reconocimiento recogieron los galardonados con los premios que otorga la fundación que lleva su nombre. El acto se desarrolló bajo la atenta mirada de su viuda, Juana de Grandes, de sus hijas Ángela y Paula, y de sus nietas. Y con la presencia de decenas de amigos que pusieron el cartel de completo en el patio de butacas.

El galardón a toda una carrera lo recogió Víctor Ullate, encantado de volver a su ciudad, "al teatro donde me inicié, para recibir un reconocimiento que lleva el nombre de un gran artista, valiente e inteligente como pocos".

El periodista Miguel Mena recibió el galardón de la comunicación muy emocionado. "La imagen que hoy me ha venido a la cabeza –confesó– es la de la primera vez que pisé este escenario; me lo pidió Labordeta para presentar un concierto con Javier Krahe, Paco Ibáñez y Mauricio Aznar". También se refirió a las sorpresas que le sigue deparando su amigo. "Esta semana se presentó un libro sobre su estancia en Noruega, que desconocía y este año ha salido otro de relatos; parece increíble que siga generando tantas noticias". Esa fue la sensación que quedó en el ambiente, que el lema ‘Aragón sigue, Labordeta vive’, no puede ser más acertado.