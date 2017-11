Cinco heroínas de la ESO

Marta Álvarez es hija del artista Antonio Álvarez, un pintor que se mueve en un registro abstracto y a la vez realiza cuadros hiperrealistas de gran formato. Ella, nacida en Zaragoza en 1994, había cosechado fama como ‘booktuber’ en el dominio Martitara Book Vlogs, que presentó el verano de 2016 en el II Congreso de Periodismo Cultural, como suele hacer las cosas: con gracia, mucho desparpajo y sentido interpretativo. Tiene 70.000 seguidores. Además de escritora y prescriptora de libros de carácter juvenil, Marta Álvarez es una actriz en potencia. Hace algunos meses, Elena Pons, la editora de La Galera, la invitó a hacer una serie sobre chicas mágicas, o con superpoderes, una tetralogía, a la que le ha dado el título general de ‘Mystical’. El primer título es ‘El despertar a la magia’. Marta está radiante: presentó el libro esta misma semana en tres librerías: Librería General (que le ha dedicado un escaparate espectacular), Librería París y El Gato de Cheshire.

"La editora Elena Pons sabía que escribía. Soy esencialmente lectora, es lo que más me emociona, pero siempre he tenido el sueño de publicar. Me invitaron a participar en un proyecto sobre una saga a la manera de ‘Las Witch’, por ejemplo; presenté dos capítulos y les convencieron, y aquí estoy. Y, además, con una maravillosa ilustradora: Laia López, nacida en Barcelona, en 1994, el mismo año que yo. Hemos trabajado a las mil maravillas. Nos entendimos desde el primer minuto –comenta Marta Álvarez–. Me gustan muchos registros, pero me siento especialmente cómoda en la literatura mágica o fantástica, con superpoderes, brujas, heroínas. Podría decir que a mí me gustan mucho la magia, la aventura y la fantasía". El plan de edición es el siguiente: el primer título ya está en la calle; dos más aparecerán en 2018 y el cuarto en 2019. Se han tirado 10.500 ejemplares en castellano y 2.500 en la traducción al catalán.

"'Mystical’ es la historia de cinco chicas que estudian tercero de la ESO, que viven una ciudad innominada y que van a un instituto cualquiera. Son chicas normales y corrientes, pero tienen una facultad especial: tienen superpoderes y eso será determinante". Explica Marta que ‘El despertar a la magia’ consta de quince capítulos y a cada adolescente le corresponden tres. "Solo una de ellas tiene novio y las cosas no le van demasiado bien. He esquivado cualquier trama sentimental. La novela no va de eso, de amores adolescentes. En absoluto", dice.

Personajes y mitología