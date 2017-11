Se vende por 400.000 euros el último óleo que pintó Churchill

El último óleo que pintó el ex primer ministro británico Winston Churchill, un estanque con carpas doradas titulado 'The Goldfish Pool at Chartwell' (1962), se vendió en una subasta en Londres por 357.000 libras (402.160 euros).

El cuadro, que Churchill (1874-1965) regaló a su guardaespaldas y no había sido visto en público hasta ahora, se remató dentro de una subasta de arte británico moderno y de posguerra en la sala Sotheby's, en la que otra obra del antiguo jefe de Gobierno, 'Landscape with two trees' (1922), alcanzó 597.000 libras (672.520 euros).

El ex primer ministro, Premio Nobel de literatura en 1953, se aficionó a la pintura cuando tenía unos cuarenta años y llegó a firmar decenas de obras que nunca vendía, sino que las regalaba a amigos, colegas, empleados y dignatarios extranjeros.