'The Nile Hilton Incident', Espiga de Oro, y 'The Rider', Espìga de Plata en la Seminci

El largometraje ' The Nile Hilton Incident', obra firmada por Tarik Saleh (Estocolmo, 1972), ha sido galardonada este sábado con la Espiga de Oro al Mejor Largometraje de la 62 edición de la Semana Internaciona l de Cine de Valladolid (Seminci).

Asimismo, esta coproducción entre Suecia, Alemania, Dinamarca y Marruecos ha obtenido el Premio 'Ribera del Duero' al Mejor Director y se ha alzado con el Premio 'Miguel Delibes' al Mejor Guión.

La dicotomía entre corrupción e impunidad y la búsqueda de justicia, tanto a nivel personal como social, centran la trama de 'The Nile Hilton Incident', una propuesta de cine negro protaginzada por Fares Fares con el estallido de la Primavera Árabe como telón de fondo.

Por su parte, la Espiga de Plata ha sido para la película 'The Rider', de la realizadora Chlóe Zhao, quien también ha obtenido el Premio 'Pilar Miró' a la mejor dirección novel y el Premio al Mejor Actor para su protagonista, Brady Jandreau.

Un grave accidente tras caer de un caballo obliga a Brady --que se interpreta a sí mismo-- a abandonar su carrera como jinete de rodeo, por lo que necesita reciclar su identidad una vez que ve frustrado su sueño de dedicarse a aquello que da sentido a su vida. En este filme, la directora china afincada en Estados Unidos ha tratado de romper con los estereotipos del 'cowboy' americano en un intento de redefinir la hombría de los vaqueros.

El Premio a la Mejor Actriz ha sido compartido entre Laetitia Dosch, protagonista de 'Jeune Femme', ópera prima de la realizadora francesa Léonor Serraille, y Agnieszka Mandat-Grabka, por su papel en 'Pokot' ('El rastro'), de la directora polaca Agnieszka Holland.

El Premio a la Mejor Dirección de Fotografía la edición más 'female-friendly' del festival, según ha destacado el miembro del jurado Ray Loriga, ha ido a parar, también, a manos de una mujer. En este caso, las de Ágnes Pákózdi por su trabajo en la producción suiza 'Me Mzis Skivi Var Dedamicaze' ('Soy un rayo de sol en la Tierra').

Por último, el Jurado Internacional ha concedido una Mención Especial a 'Human Flow' ('Marea Humana'), largometraje documental del artista y activista chino Ai Weiwei, por su "mezcla de realidad y ficción". Dicho jurado ha estado formado, además de por Loriga, Brice Cauvin(Francia), Claire Dobbin (Australia), Uberto Pasolini, Emma Lustres y Santiago Tabernero.

En su segunda edición en el palmarés, la Espiga Arcoíris ha recaído en el filme 'The Party', de la directora británica Sally Potter, por su "oportuna" representación de la divesidad sexual y la identidad de género. 'L'INSULTE'

El filme 'L'insulte' ('El insulto'), del libanés Ziad Doueiri, ha sido el que más ha conectado con el público, pues se ha hecho con el Premio 'Socigraph', al ser el que más emociones ha provocado a los espectadores.

Asimismo, la historia de 'L'insulte', que resume el último medio siglo de un conflicto "estancado" entre palestinos y cristianos libaneses en una rencilla personal, ha sido galardonado con el Premio del Público y con el Premio 'Blogos de Oro'.

También ha obtenido el Premio del Público 'As duas Irenes' ('Las dos Irenes'), del brasileño Fabio Meira, que ha sido la favorita de los espectadores de la sección Punto de Encuentro.

Por su parte, las nuevas generaciones de espectadores de la Seminci han otorgado el Premio de la Juventud a 'Daha', de Onur Saylak, y a 'Aala kaf ifrit' ('La bella y la jauría'), de Kaouther Ben Hania.

La adaptación de la novela homónima 'Daha' también ha logrado el Premio Fipresci por su "descorazonadora" visión de la "tragedia" que deben atravesar los refugiados en un búsqueda de un futuro "mejor". CORTOMETRAJES

En cuanto a los cortometrajes exhibidos en la Sección Oficial, la Espiga de Oro ha recaído en 'Negah' ('La mirada'), de la realizadora iraní Farnoosh Samadi, que en 2016 codirigió, junto con Ali Asgari, el filme que obtuvo el máximo galardón en la pasada edición del festival: 'El silencio'. La mirada de la protagonista sume al espectador en la angustia que le producen sus propias dudas durante 14 minutos de metraje.

Por su parte, Mahdi Fleifel, ha logrado la Espiga de Plata en esta categoría por 'A Drowning Man' ('Un hombre se ahoga'), que propone una reflexión sobre las decisiones vitales y las estrategias de supervivencia del ser humano.

El Premio EFA Short Film Nominee Valladolid 2017, que reconoce el mejor corto europeo de la edición, ha sido para Pablo Muñoz Gómez por su cortometraje 'Kapitalistis'.

El jurado de la sección que valora los cortometrajes regionales ha concedido el Premio Castilla y León en Corto a 'Vida y muerte de Jennifer Rockwell', de Javier Roldán, y a 'Ya no te quiero' de Fran Hervada. MÁS PREMIOS

En la sección Punto de Encuentro, el primer premio ha sido para 'SPINA' ('Asco'), de Teresa Nvotová, mientras que, en el caso de los cortos, los galardones han ido a parar a 'British By the Grace of God' ('Británicos por la gracia de Dios'), de Sean Dunn, como el mejor extranjero, y a 'Matria', de Álvaro Gago, en La Noche del Corto Español.

Los largometrajes ganadores de la sección Tiempo de Historia han sido 'La libertad del diablo', de Everardo González, y 'DINA', de Dan Sickles y Antonio Santini.

Asimismo, 'BAYANG INA MO' ('Tierra natal'), de Ramón. S. Díaz, ha obtenido la Mención Especial del jurado de esta sección, mientras que el Premio a Mejor Cortometraje ha sido para 'What Happened to Her' ('Lo que le ocurrió a ella'), de Kristy Guevara-Flanagan.

Por último, el Primer Premio de Doc. España ha recaído en 'Verabredung, de Maider Oleaga.