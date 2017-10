Un libro que confirma a José Luis de Arce como notario de la actualidad

Así describió Eugenio Mateo, presidente de la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, a su compañero, el abogado y escritor José Luis de Arce, en el acto en el que ayer se presentó su segundo libro, ‘Lecturas para primera hora’, en la Biblioteca de Aragón. "Un buen notario de la actualidad", fue otra de las expresiones que se escuchó. "Y con una visión estratégica y muy abierta".

Este último comentario lo hizo Mikel Iturbe, director de HERALDO, el medio de comunicación en el que José Luis lleva años colaborando, desde que Joaquín Aranda le encomendó la tarea de sustituirle en verano para escribir las críticas de cine.

Desde entonces, su vinculación a HERALDO ha evolucionado de esporádica a habitual, "mostrando durante todo este tiempo un conocimiento muy preciso de la realidad aragonesa, tanto a la hora de elegir los temas, como por el momento y la oportunidad del enfoque al tratarlos", coincidieron los presentadores del libro. También destacaron durante el acto la pluralidad de las distintas temáticas.

El libro recoge 100 artículos de opinión que José Luis de Arce ha publicado en los últimos 10 años, "aunque he escrito más de un millar", recordó el protagonista, al que le ha costado dejar algunos fuera de la publicación. En ellos toca los temas que más le preocupan: la política y los malos políticos, la corrupción, el día a día de Zaragoza, la injusticia, la pobreza, el mundo de los niños...

"A través de estas piezas proyecto mi manera de ser y de pensar, procurando documentarme bien y siendo riguroso", comentó el autor. No hay en ellos un hilo argumental, pero repasando algunos de los que escribió hace diez años se nota que al releerlos ahora se siguen conservando "muy frescos".

Precisamente en ese aspecto puso el acento Luis Sanz, editor de La Fragua del Trovador: "Muchos de esos artículos tienen una gran vigencia hoy en día, demostrando que no hemos cambiado demasiado, y que si lo hemos hecho ha sido para ir a peor".

Eugenio Mateo confesó que para él, los artículos de opinión de José Luis de Arce son "de lectura obligatoria; siempre observo en ellos un interés especial por presentar la actualidad sin rencor, desterrando en todo momento la agresividad".

La presentación de ‘Lecturas para primera hora’ dio de sí lo suficiente como para conocer alguna anécdota de la vida de José Luis de Arce, como la que encaminó su vida profesional hacia el derecho y no hacia el periodismo. "Pasé en Madrid todas las pruebas de la Escuela de Periodismo a la vez que hacía Derecho en Zaragoza. Como no podía desdoblarme, al director de la Escuela le dije que quería ir como oyente, pero él me lo dejó bien claro: o un buen abogado y un mal periodista o al revés".

Su vena periodística, en cualquier caso, la ha desarrollado con solvencia y ayer se lo recordaron con su presencia unos cuantos colaboradores de HERALDO como Ángel Hernández Mostajo, el sacerdote Juan Antonio Gracia, el notario José Luis Merino, Juan Domínguez Lasierra o José María Hernández de la Torre.

A la presentación también asistieron el abogado Ángel Dolado; el director de la revista ‘Barataria’, Jesús Cáncer; el vicepresidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Miguel Caballú; el animador cultural Rafael Castillejo y el escritor Luciano Barea.

Aprovechando el momento y sabiendo de la condición de fino analista de la actualidad del protagonista, algunos asistentes se interesaron por conocer su opinión sobre cómo terminará el pulso secesionista catalán. "Estoy muy preocupado –dijo José Luis–, pero no soy capaz de adelantar cómo se va a resolver". Ayer mandó a HERALDO el último artículo sobre este tema. ‘El mareo de la perdiz’ se titula. En él probablemente ofrezca algunas claves. Como en casi todos los que publica.